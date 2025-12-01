Prevén toma de casetas en Zacatecas

La Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) anunció que este 1 de diciembre tomarán las casetas de peaje Osiris y Calera de Víctor Rosales, en el marco de la protesta nacional de este sector, debido al reiterado incumplimiento de acuerdos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias.

Severiano Zamarrón López, dirigente de la UPAZ, informó que la decisión se tomó tras la reunión sostenida el pasaso viernes en las oficinas de la Conagua en Zacatecas, donde se constató que los compromisos de la minuta del 20 de noviembre no han sido atendidos.

“Tenemos dos años luchando con minutas firmadas con Gobernación, Agricultura, CFE y Conagua, y no hay avances reales en la regularización de productores que adeudan recibos de luz ni en su incorporación al programa de cuota energética”, expresó.

Esta manifestación responde a demandas locales como el rezago en trámites ante Conagua; productores excluidos del decreto de regularización por concesiones vencidas; falta de respuesta de CFE para condonación o reestructuración de deudas eléctricas.