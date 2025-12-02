Campesinos advierten toma de carreteras

Agricultores bloquean algunas carreteras de Zacatecas en oposición a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ayer.





El dirigente del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio Rodríguez, advirtió que la organización se encuentra en “alerta máxima” para volver a tomar carreteras y casetas del país, si los legisladores no incluyen en la reforma sobre la Ley de Aguas los temas de sus demandas, que hasta ayer no habían sido considerados.

En entrevista con los medios tras reunirse con la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, el líder del frente reconoció que si bien los cambios al predictámen representan un avance, ellos buscan que se reconozcan los derechos de la ganadería, incluidos los pozos ganaderos y los que se perforaron al amparo de un decreto presidencial de 2013.

16 mil pozos de agua hay en Chihuahua

El dirigente campesino explicó que los pozos ganaderos existen en todo el país. Sólo en Chihuahua, comentó, hay 16 mil y no impactan el acuífero, porque se trabaja entre dos y tres horas al día para uso del ganado. Además, indicó que la organización campesina continuará trabajando hasta este martes con los diputados, ya que aún existe la oportunidad de realizar cambios al proyecto y a través de las reservas.

Mientras siguen las discusiones alrededor del dictamen, productores de Aguascalientes y Zacatecas bloquearon carreteras en protesta por la Ley de Aguas Nacionales.

En el caso de Aguascalientes, las movilizaciones se dieron entre las nueve y las 11 de la mañana de ayer, en las carreteras 45 Sur (límite con Jalisco); 45 Norte (Cosío, límite con Zacatecas); 71 en San Jacinto; Villa Juárez y tramo de la 70 Oriente.

Desde temprana hora, los inconformes llegaron a bordo de tractores, cosechadoras y sus camionetas pick up; con el respaldo de centenares de jornaleros (empleados de los productores agrícolas que producen intensivamente hortalizas y granos básicos, bajo el sistema de riego), se plantaron en los principales ejes viales carreteros.

En un inicio, los agroproductores llegaron y bloquearon la caseta de peaje de Calera, que conecta a Fresnillo y Zacatecas con las ciudades de Durango y Torreón. También se bloqueó al sur, la caseta de Osiris, que conecta a las ciudades de Guadalupe y Zacatecas con Aguascalientes.