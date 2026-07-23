México y EU revisan operaciones militares, uso de drones y vigilancia marítima

Los Secretarios de Defensa y Marina de México se reunieron con el Comandante del Comando Norte de Estados Unidos.

Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo TrevillaTrejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron en Veracruz con el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory M. Guillot, para revisar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Durante el encuentro, celebrado del 19 al 22 de julio, los mandos abordaron el intercambio de información, uso de sistemas aéreos no tripulados, operaciones concurrentes, adiestramiento y vigilancia marítima. La visita formó parte de los mecanismos de coordinación establecidos entre ambos países desde 2016.

Seguridad de América del Norte depende de operar con un propósito común

El funcionario estadounidense sostuvo que “la seguridad de América del Norte depende en gran medida de la fortaleza, relación compartida y la habilidad para operar con un propósito común”. La declaración formó parte de las conversaciones sobre los riesgos que enfrentan ambos países.

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Trevilla Trejo y Morales Ángeles incluyeron en la agenda el adiestramiento de personal, las operaciones concurrentes y los mecanismos para compartir datos. Los mandos también analizaron el empleo de sistemas aéreos no tripulados.

La reunión retomó los canales de cooperación entre ambos países establecidos desde 2016. Estos encuentros se celebran de forma periódica entre autoridades militares mexicanas y estadounidenses.

Bajo este marco, los participantes examinaron las acciones relacionadas con la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte, conocida como NAMSI, mecanismo del que México forma parte.

Como base de los acuerdos, las delegaciones señalaron los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones nacionales y reconocimiento de la soberanía territorial.

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JVR