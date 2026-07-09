Nuevo golpe a Los Chapitos

Relevante, nos informan, el más reciente golpe que dio el Ejército en Sinaloa, donde abatió a Christian Guadalupe “N”, conocido como Texas, quien era jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán. El sujeto había asumido ese rol el 23 de mayo de 2025 a la muerte de Jorge Humberto “N”, apodado La Perris y se había convertido en el principal generador de violencia en la entidad: era responsable de ordenar homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Lo anterior se conoció gracias a labores de inteligencia que los pasados 7 y 8 de julio se tradujeron en operaciones realizadas por elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. En dichas acciones —informaron las secretarías de la Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch, respectivamente—, se logró detener a cuatro personas y asegurar una ametralladora, siete fusiles de asalto, dos granadas de fragmentación, 42 cargadores y 3 mil 170 cartuchos de diversos calibres, 100 dosis de cocaína, equipo táctico y de radiocomunicación y dos vehículos.