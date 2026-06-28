Soldados mexicanos rescatan a niño de 11 años en La Guaira, Venezuela

Un grupo de soldados del Ejército Mexicano, quienes acudieron a Venezuela para apoyar en las labores de rescate tras los terremotos que azotaron al país esta semana, rescataron a un menor de 11 años que se encontraba bajo los escombros en La Guaira.

Así lo informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien compartió un video del momento en donde fue rescatado el menor, quien se encontraba bajo los escombros de un edificio en Caraballeda, en La Guaira, uno de los estados más afectados por los terremotos.

Ayuda nacional e internacional ha colaborado en los sismos en Venezuela. ı Foto: Reuters

“Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, escribió Delcy Rodríguez en su perfil de X.

En el video se aprecia un amplio equipo de soldados mexicanos, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que esta semana envió el equipo “Yumare” para apoyar las labores de rescate en el país sudamericano.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

México conforma equipo Yumare para apoyar en Venezuela

México ha participado activamente en las labores de rescate en Venezuela, tras la devastación provocada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles, a través del equipo Yumare.

El mismo está conformado por elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, los cuales “se encuentran realizando diversas actividades en apoyo de la población afectada de ese país”, se lee en una publicación en X de Defensa.

EJÉRCITO MEXICANO HACE RESCATE EN VENEZUELA



Los elementos del Ejército Mexicano protagonizaron el rescate de un niño de 11 años durante las primeras horas de este domingo, en una labor que ha sido calificada como un verdadero milagro. pic.twitter.com/F2BGLhQ0S4 — México Ahora (@AhoraMex) June 28, 2026

Particularmente, el agrupamiento enviado por México a Venezuela consiste en:

240 elementos del Ejército

11 elementos de la Fuerza Aérea

10 elementos de la Guardia Nacional (entre quienes se encuentran médicos, camilleros y enfermeros)

Personal especializado en labores de búsqueda y rescate

18 binomios canófilos

“Este agrupamiento ha organizado células de búsqueda y rescate, en la localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, con el fin de proporcionar atención prehospitalaria y evaluar a los pacientes para su evacuación hacia las instalaciones sanitarias”, se lee en una publicación de Defensa.

¡México se solidariza con Venezuela en estos momentos difíciles!



Integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, desplegados en Ayuda Humanitaria en Venezuela, conformaron el agrupamiento “Yumare”, el cual se encuentra realizando diversas actividades en… pic.twitter.com/3d2WpTKnGL — @Defensamx (@Defensamx1) June 27, 2026

Al corte de la tarde del sábado, el equipo mexicano logró localizar a una persona con vida, recuperar 20 cuerpos y proporcionar 200 consultas médicas. El rescate del menor informado por la presidenta encargada de Venezuela se sumaría a esta lista.

En tanto, de acuerdo con la información más reciente de las autoridades venezolanas, los terremotos en Venezuela dejaron más de mil 400 muertos y más de tres mil 200 heridos, una cifra que se prevé siga aumentando.

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