México expresa condolencias y alista más apoyo

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo conversó vía telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó sus condolencias por los centenares de fallecidos que dejaron los terremotos registrados en el país y ofreció la ayuda que resulte necesaria.

En un breve reporte de la llamada, la mandataria mexicana sostuvo que su Gobierno respalda a la población venezolana y recordó que ya hay un despliegue de ayuda humanitaria en la zona afectada por el movimiento.

“Hoy tuve una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, dijo.

El Tip: La cámara de Diputados habilitó en sus instalaciones un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a los afectados por la emergencia que se vive en Venezuela.

Antes, en su conferencia, Sheinbaum Pardo recordó que el jueves se envió al agrupamiento Yumare, compuesto por 250 efectivos para realizar operaciones de búsqueda y rescate de personas en riesgo.

Residentes evacúan la zona afectada en La Guaira. ı Foto: AP

Este equipo es acompañado por 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como tres aeronaves de ala fija, para iniciar operaciones desde esta misma mañana.

El respaldo fue agradecido por la presidenta venezolana, quien confirmó que el equipo mexicano ya trabaja en labores para salvar la vida de sus habitantes: “He conversado con la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien expresé mi agradecimiento por el envío de equipos de rescate y apoyo humanitario, que ya se encuentran desplegados, principalmente en el estado La Guaira, contribuyendo a las labores de búsqueda y salvamento de vidas”.

Sheinbaum Pardo comentó que la respuesta rápida que ofreció México ante la tragedia se debe a que la solidaridad es parte de la cultura de México.

“La solidaridad siempre por encima de todo, es parte de la cultura de nuestro pueblo y el Gobierno debe ser parte de esta forma de apoyo. En México nos damos la mano siempre frente a la tragedia. Y también cuando no hay situaciones como estas, también siempre somos solidarios con vecinos, familia. Siempre apoyamos. Es incluso parte de la cultura que nos viene de los pueblos originarios, una cultura comunitaria por encima del individualismo”, dijo.

Resaltó que el Ejército y la Marina cuentan con experiencia a partir del terremoto de 1985, y recordó la respuesta tardía del Estado, porque no se contaba con preparación: “Lo viví personalmente como estudiante apoyando a la gente. Se tardaron en facilitar el apoyo, y en realidad fue la gente la que inició con el rescate”.