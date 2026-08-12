Despega ayuda de México rumbo a Colombia, anuncia Claudia Sheinbaum

Esta mañana partieron de México las aeronaves que llevan ayuda humanitaria a Colombia, para asistir a la población ante la emergencia provocada por el terremoto de 7.4 que sacudió al país este lunes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó durante su conferencia de prensa que el gobierno de Abelardo de la Espriella envió una solicitud con especificaciones sobre lo que requería, lo cual fue comunicado por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Antes de las 8:00 horas de este miércoles despegaron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Pereira, Colombia, en los cuales se envían 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria.

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Asimismo, viajan elementos del Ejército Mexicano, entre rescatistas y personal médico, para apoyar en las labores que se requiera.

Comentó que, en suma, entre el 12 y 14 de agosto se enviarán dos mil 562 despensas, que representan 58.5 toneladas de ayuda, que además de alimentos incluyen medicamentos.

En cuanto al equipo de fútbol infantil que se encontraba varado, comentó que ya se estableció contacto con este, pero su regreso no se ha concretado por problemas en el Aeropuerto de Cali.

“Están en contacto con ellos. El problema es el aeropuerto que no está funcionando en este momento. Está hasta cierto punto aislada esta población. pero hay contacto con ellos y se está viendo la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible”, dijo.

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FGR