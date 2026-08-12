Disminuyen 51% homicidios con CSP; cifra más baja que con EPN y AMLO

A 22 meses de que inició el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los indicadores de homicidio doloso en México se redujeron a la mitad en comparación con el inicio del Gobierno, en octubre de 2024, destacando Coahuila y Oaxaca como los únicos en donde no se ha observado una baja en, al menos, los primeros siete meses de este año.

“La reducción de homicidio doloso es de 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio del 2026. En 22 meses, la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando la recibimos”, dijo en conferencia de prensa.

El dato: EL secretario García Harfuch calificó de “totalmente absurdo y fuera de la realidad” el dicho de un testigo del caso de huachicol fiscal, que lo involucra en este ilícito.

Destacó que desde el inicio de su Gobierno se fijaron metas que han sido cumplidas con una revisión permanente sobre cómo se comporta la incidencia de homicidios en cada una de las 32 entidades federativas, observación a partir de la cual se establecen coordinaciones entre el Gabinete de Seguridad y los gobernadores involucrados: “Cuando entramos les dije: “¿Por qué no nos ponemos la meta de 40 homicidios diarios para 2026?” Puede parecer, digamos, subjetiva la meta, pero nos ayuda mucho a cumplir un propósito con el pueblo de México y a ver dónde hay más homicidios”.

La mandataria federal destacó que no sólo los homicidios dolosos presentaron una reducción, sino que también los delitos de alto impacto, y particularmente el robo de vehículos.

51% bajó en julio de 2026 respecto a septiembre de 2024

“El objetivo nuestro es que en México se viva en paz, que los niños salgan a la calle, que puedan jugar libres, seguros, que haya menos homicidios, que menos mexicanos mueran por razones vinculadas con delitos, que no haya robos patrimoniales, que la gente pueda estar segura en su casa, con su vehículo, es decir, que la gente viva segura en México”, dijo.

No obstante, comentó que no todos los gobiernos estatales colaboran de la misma manera, a pesar de lo cual la Federación no desiste en su esfuerzo: “Hay gobiernos de los estados que cooperan más y otros que no tanto, pero, de todas maneras, nosotros hacemos nuestro trabajo. Es un trabajo permanente y una operación permanente del Gabinete de Seguridad, permanente, no descansamos”.

En su oportunidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que en septiembre de 2024 el promedio diario de asesinatos era de 86.9 y llegó a 42.5 en julio, ubicándose a este último como el mes con el indicador más bajo del sexenio, lo que a su vez también habla de que hubo 44 homicidios menos por día. En un balance de todos los meses de julio de 2015 a 2026, se observó que el de este año es el más bajo de los últimos 12.

REDUCCIÓN HISTÓRICA ı Foto: Especial

Al observar las tendencias de este delito en los últimos cuatro sexenios, se identificó que mientras los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron incrementos de 148 y 42 por ciento respectivamente, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió la tendencia al presentar un reducción del nueve por ciento, mientras que en el de la mandataria se estima una baja de 47 por ciento.

De enero a julio de este 2026, siete entidades concentran 49 por ciento del total de homicidios: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

También, 30 de las 32 entidades federativas han tenido reducciones en el promedio diario de asesinatos, siendo San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California los estados que tienen las bajas más sustanciales. Los únicos que no han mostrado reducciones son Coahuila y Oaxaca.

Sobre los delitos de alto impacto, también hubo una disminución de 33 por ciento en lo que va del sexenio, al registrarse un descenso de 636.6 reportes diarios en promedio en octubre de 2024 a 424.4 en julio pasado. En la comparativa anual, se identificó una baja de 54 por ciento respecto a 2018.

Suman 63 mil detenidos; labor “no está terminada”

| Por Yulia Bonilla |

Un total de 63 mil 564 personas vinculadas a ilícitos de alto impacto en México han sido detenidas en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, resultado a pesar del cual no se puede dar por concluido el trabajo para combatir la delincuencia, señaló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio fueron destruidos dos mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 23 estados, así como 518.7 toneladas y 32 mil 824 armas aseguradas, operaciones que han logrado una reducción en el número de homicidios.

“(Ello no significa) que el trabajo esté terminado. Sabemos que todavía existen regiones y delitos que requieren atención permanente y hay situaciones que afrontar por parte de las autoridades todos los días”, dijo el funcionario.

Sostuvo que con estas operaciones se afecta de manera directa a los grupos de la delincuencia, así como su capacidad financiera y operativa, además de evitar que millones de dosis de droga lleguen a las calles y se reducen los recursos que utilizan para adquirir armas, corromper a la autoridad y generar violencia.

Al enfatizar el combate a la extorsión, desde el 6 de julio de 2025 se ha capturado a mil 847 personas en 24 estados. El secretario destacó que la Secretaría de Marina ha conseguido asegurar 88 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó que con la estrategia Sí al desarme, sí a la paz, se han canjeado 12 mil 207 armas por dinero en efectivo.

Además, el Tianguis del Bienestar ya ha llegado a 35 municipios y 801 localidades, donde se han entregado gratuitamente tres millones 403 mil artículos nuevos de primera necesidad, en beneficio de 421 mil personas, mientras que con el plan de asistencia para trámites se han realizado más de 8.3 millones de servicios en todo el país.

Cae 20.8% la violencia letal; rezagos siguen

| Por Elizabeth Hernández |

La violencia letal cedió en México en todos sus componentes por primera vez desde 2015. Durante el primer semestre de este año, el indicador conjunto que elabora la organización México Evalúa cayó 20.8 por ciento y alcanzó su nivel más bajo desde 2017. La mejora, sin embargo, no borra el deterioro acumulado y la tasa nacional aún no supera en 26.1 por ciento la registrada hace 11 años.

Esta medición comprende los indicadores de homicidio doloso y culposo, feminicidio, personas desaparecidas y no localizadas, además de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”. Esta última categoría corresponde a una clasificación residual de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sin que el informe detalle las conductas específicas contabilizadas dentro de ella.

11 entidades registraron más casos de violencia en un año

Al explicar los límites de observar únicamente los asesinatos intencionales, el documento menciona que otras expresiones de violencia extrema —como masacres, homicidios con tortura, mutilaciones, fosas clandestinas y destrucción de cadáveres— no necesariamente quedan reflejadas en la evolución del homicidio doloso. México Evalúa no establece, sin embargo, que todos esos casos formen parte dentro de su indicador de “otros delitos contra la vida”.

Después de alcanzar su punto más alto en 2024, la violencia letal comenzó a descender. El homicidio doloso encabezó la contracción frente al primer semestre de 2025, pero también disminuyeron las otras cuatro categorías, lo que produjo un comportamiento conjunto sin precedente dentro de la serie analizada.

A LA BAJA ı Foto: Especial

A 11 años de distancia, el balance muestra una composición distinta. Los asesinatos intencionales se encuentran ligeramente por debajo de su nivel de 2015, mientras otros delitos contra la vida casi triplicaron su tasa y la de personas desaparecidas y no localizadas aumentó a más del doble. El feminicidio también permanece por encima del registro observado al comienzo del periodo.

La diferencia permite entender por qué la mejora reciente todavía no devuelve al país a los niveles de 2015. La caída de los homicidios redujo una parte del problema, pero el crecimiento acumulado de otras formas de violencia mantuvo elevada la tasa general.

Parte de esa transformación aparece con mayor nitidez al revisar los estados. Entre 2015 y 2026, el homicidio doloso disminuyó en 16 entidades. La suma de esas reducciones equivale a casi 66 puntos de tasa, pero las otras cuatro expresiones de violencia letal aumentaron cerca de 98 puntos en esos mismos territorios. El balance conjunto terminó 32 puntos por encima del punto de partida.

De acuerdo con los datos de esta asociación, “por cada víctima de homicidio doloso que se evitó, aparecieron alrededor de una y media en otras formas de violencia”. Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León y Jalisco integran el grupo donde los asesinatos intencionales bajaron respecto a 2015, pero el indicador total quedó por encima del nivel registrado entonces.

Sobre ese escenario, el estudio examinó otra de las claves del debate de seguridad. El Gobierno federal atribuye la reducción reciente de homicidios a su estrategia de debilitamiento operativo de las organizaciones criminales.

México Evalúa puso a prueba esa relación mediante seis variables federales que abarcan detenciones, incautaciones de armas, vehículos, drogas, combustible y desmantelamiento de laboratorios.

Para construir la base, los investigadores revisaron más de mil 800 comunicados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debido a que, según el reporte, no existe un registro público oficial con resultados desagregados por estado y mes.

Las solicitudes de información presentadas ante la SSPC y el Secretariado Ejecutivo fueron declinadas. El panel válido cubrió de noviembre de 2024 a junio de 2026, con exclusión de febrero y marzo de este año por reporte incompleto.

Ninguna de las seis acciones mostró por separado una asociación negativa consistente y sostenida con la disminución posterior de asesinatos. De 18 combinaciones entre medidas operativas y plazos de uno, dos y tres meses, 17 presentaron intervalos que incluyeron cero. La destrucción de laboratorios constituyó la única excepción inicial al primer mes, pero la señal cambió en horizontes posteriores y dejó de superar el umbral estadístico aplicado después de las correcciones del análisis.

Cuando México Evalúa analizó en conjunto detenciones, aseguramientos de armas y vehículos, decomisos de drogas, destrucción de laboratorios y recuperación de combustible, encontró una señal de reducción de homicidios sólo durante el primer mes posterior a las acciones.

Después, esa relación desapareció. El estudio concluyó que los datos disponibles no permiten vincular sostenidamente el volumen de operativos federales con la caída de los asesinatos. También aclaró que ese resultado no significa que las intervenciones carezcan de efectos.

El comportamiento territorial refuerza esa cautela. La Federación concentra más actividad en los estados donde ya existen mayores niveles de homicidio, sobre todo mediante detenciones y aseguramientos de vehículos y armas. Para México Evalúa, este patrón muestra que el Gobierno dirige sus operaciones hacia los principales focos de violencia, pero no demuestra que esas acciones expliquen el descenso posterior de los asesinatos.

San Luis Potosí y Zacatecas muestran, dentro del propio análisis, por qué el descenso nacional no puede asociarse únicamente con la cantidad de acciones federales reportadas. La organización señaló que los homicidios disminuyeron 55 y 87 por ciento, respectivamente, pese a que el número de detenciones en ambas entidades no alcanzó un tercio de la mediana del país.