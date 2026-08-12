Sección XXII de CNTE alista movilización, previo a reunión con Sheinbaum

La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), correspondiente a Oaxaca, convocó a parte de sus integrantes a movilizarse para “acompañar” en la mesa de diálogo que se sostendrá con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves.

En su pasada gira por Oaxaca, la mandataria federal accedió a recibir a la sección oaxaqueña en Palacio Nacional este 13 de agosto a las 11:00 horas, para escuchar las demandas que, aseguran, no se les han cumplido.

Previo a esto, la dirigencia de la sección pidió que al menos 20 por ciento de los agremiados se concentren para participar en la “cobertura” de la mesa que se sostendrá con la Presidenta, por lo que fueron llamados a estar frente a Palacio Nacional desde las 10:00 horas de mañana.

El magisterio disidente remarcó que el objetivo de este encuentro será mantener la exigencia de cumplimiento a los acuerdos que se habían establecido durante las mesas tripartitas que se realizaron, a partir del último paro nacional y plantón que instaló la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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FGR