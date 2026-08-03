Sheinbaum aclara que diálogo será sólo con la Sección 22 de Oaxaca: ‘No es, digamos, con la CNTE’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el diálogo que sostendrá la próxima semana con el magisterio oaxaqueño será únicamente respecto a los asuntos de la Sección XXII, mas no con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante su conferencia desde Palacio Nacional confirmó que recibirá a las y los maestros de esta sección el próximo 13 de agosto, en donde se abordarán los acuerdos que se tomaron con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Ese es el tema que vamos a tocar. No es, digamos, con la CNTE. La CNTE tiene la sección 22 y tiene demandas específicas sobre Oaxaca, sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes”, dijo.

Ante la consulta sobre si esto abre la posibilidad de que sostenga diálogo con otras secciones de la Coordinadora, comentó que ya ha sostenido comunicación directa con la sección 7 de Chiapas.

Esta mañana en su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con la sección 22 de la CNTE el próximo jueves para tratar los acuerdos con la SEP y Gobernación, así como temas con relación a la educación de Oaxaca. #CNTE #Oaxaca #Sheinbaum #Sección22 pic.twitter.com/yHfZ57rMi5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

Confirmó que se mantienen los planes de la consulta que se aplicará escuela por escuela a partir del próximo ciclo escolar, para que los maestros emitan su opinión respecto a la permanencia o desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que es el mecanismo por el cual se entregan las plazas docentes.

Fue el pasado viernes, 31 de julio cuando la sección XXII de la CNTE logró acordar una mesa de diálogo con la mandataria con el fin de poder exponer sus demandas. Esto se dio luego de que lograran interceptar a Sheinbaum Pardo durante su visita al estado de Oaxaca.

El magisterio oaxaqueño se organizó para movilizarse hasta el punto por el que pasaría la jefa del Poder Ejecutivo Federal para encabezar la presentación del Plan Nacional de Maíz en aquella entidad.

La dirigente de la Sección XXII, Yenny Aracely Pérez Martínez, fue quien se aproximó al vehículo en donde la mandataria era trasladada para exigir que se instalara una mesa que fuera atendida de manera personal para que se escucharan las exigencias, ante el incumplimiento que, acusan, han cometido las autoridades federales.

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LMCT