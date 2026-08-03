México envía 103 especialistas a Canadá para combatir incendios forestales

México movilizó este 3 de agosto a 103 especialistas en manejo de incendios forestales hacia Columbia Británica, Canadá, como parte de una segunda misión de apoyo solicitada ante la elevada actividad registrada durante la actual temporada. El contingente reúne a 100 combatientes y tres técnicos.

La Comisión Nacional Forestal organizó al personal en cinco brigadas Tipo 1, además de dos representantes de Agencia y un responsable sénior. Las autoridades canadienses asignarán al equipo tareas dentro de las operaciones desplegadas en esa provincia.

Como parte de la misión, integrantes de la Conafor participarán en un entrenamiento internacional en tiempo real sobre atención de incidentes. El ejercicio busca fortalecer la coordinación bilateral, incorporar mecanismos utilizados por aquel país y mejorar la respuesta ante emergencias de gran magnitud.

Este segundo despliegue se suma al grupo de 104 personas que salió de territorio mexicano el 28 de julio con destino a Thunder Bay, Ontario. Aquella delegación quedó conformada por 100 combatientes y cuatro técnicos, quienes se incorporaron a las labores dirigidas por instancias locales. Con este despliegue, el país suma 207 especialistas enviados durante la actual emergencia.

En el segundo contingente en apoyo a Canadá, personal especializado de CONAFOR y de otras dependencias participarán en un entrenamiento internacional en tiempo real sobre manejo de incidentes.



Esta experiencia fortalece la coordinación para la atención de incendios forestales. pic.twitter.com/wOgG96CNT4 — CONAFOR (@CONAFOR) August 3, 2026

Ante la demanda de recursos humanos, Canadá solicitó respaldo internacional para enfrentar los siniestros activos. Reportes públicos difundidos en julio colocaron al país en “Nivel de Preparación Nacional 4”, condición que refleja una alta carga operativa y disponibilidad limitada de especialistas.

Según el comunicado, la movilización se sustenta en los acuerdos establecidos con el Centro Canadiense Inter agencias de Incendios Forestales y en el Plan Operativo suscrito para 2026. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que esta cooperación también permite intercambiar capacidades técnicas entre ambas naciones.

“Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional en la atención de emergencias ambientales y con el intercambio de capacidades técnicas para el manejo del fuego entre ambas naciones. La colaboración entre México y Canadá en esta materia cuenta con antecedentes recientes de movilización de personal especializado y con un marco operativo vigente para 2026″, se expresó en el comunicado.

Esta mañana salió rumbo a la Provincia de British Columbia 🇨🇦 🫎 el segundo contingente mexicano de personal combatiente.



Además, como parte de esta misión, personal especializado participará en un entrenamiento internacional en manejo de incidentes. pic.twitter.com/49CcuiFAHU — CONAFOR (@CONAFOR) August 3, 2026

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LMCT