Advierten, desde la Mañanera de CSP, problema de salud pública por uso compulsivo de redes sociales

El uso compulsivo de celulares y redes sociales entre la población joven ya representa un problema de salud pública, advirtió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum.

Como parte del apartado que se abrió cada lunes en las conferencias matutinas para hablar sobre cómo las plataformas digitales han repercutido en el desarrollo de la juventud, con miras a establecer una regulación en México, esta semana se expuso cómo es que las redes se han construido para atrapar a la población en su contenido y conseguir que las personas pasen horas consumiendo su contenido, al grado de incidir en su salud mental y también física.

“Las plataformas, si bien nos permiten comunicarnos, aprender, compartir información, mantenernos conectados, también incorporan mecanismos para atraer nuestra atención y prolongar el tiempo que permanecemos en ellas. El scroll infinito, las notificaciones, la reproducción automática, los algoritmos de recomendación pues van haciendo que estemos pegados a la pantalla y el uso se puede volver compulsivo”, advirtió.

Comentó que las redes operan bajo mecanismos para observar la actividad de cada usuario y, a partir de ello, crear algoritmos para mantenerlos atrapados. Subrayó que, además, dichos contenidos no son materiales neutrales, sino que funciona para orientar a las personas en la toma de decisiones y moldear sus conductas, así como su percepción de sí mismos y de la realidad.

“Estamos frente a una relación muy desigual porque las familias tienen que enfrentar a las grandes empresas que tienen todos los datos, tienen todos los especialistas y tienen el diseño de los algoritmos. Por lo tanto, estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión nada más de autorregulación de las personas o de las familias”, advirtió.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el objetivo de abordar este asunto cada lunes es que las familias conozcan y entren al debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de la adicción que provocan las redes sociales.

“No vaya a ser que alguien diga que estamos prohibiendo. No. Es una discusión colectiva, madres, padres de familia, jóvenes, niñas y niños, porque también tienen conciencia de también los efectos que está teniendo el uso excesivo de las plataformas en su vida”, declaró.

Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, expuso vía remota, que el cambio en el desarrollo de las infancias a causa de las plataformas digitales apenas tomó un lustro, entre 2010 y 2015, bajo creencias sobre que el crecer con teléfonos y computadoras se harían sumamente inteligentes y hábiles, pero hoy, refirió, eso resultó en una equivocación.

Advirtió que el uso compulsivo de las redes sociales ha provocado depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes.

“Las empresas que controlan la atención de nuestros hijos utilizaron algoritmos y inteligencia artificial para enganchar al máximo a cada niño con el fin de vender su atención. Luego mintieron al respecto”, afirmó respecto a cómo es que las redes se ofrecieron al mundo.

Ante tal escenario, destacó las medidas adoptadas por otros países para eficientar el desarrollo de las junventudes por medio de una regulación con la que se aleje a los niños de los celulares, así como elevar a 16 años la edad mínima para tener una cuenta en redes sociales.

“Sin embargo, todos nuestros hijos están expuestos regularmente a estos peligros cuando abren cuentas en Instagram, TikTok o Snapchat. Por eso, les recomiendo a ustedes proteger a los niños de México contra productos de consumo defectuosos, productos diseñados para crear adicción en los niños, no para ayudarles. Sigan ustedes el valiente ejemplo de Australia”, recomendó.

Arturo Bejar, experto en seguridad digital, advirtió que el bombardeo de contenidos en las redes incluso ha llevado a que se modifique la forma en que se satisfacen necesidades básicas, como el alimentarse, llevando a padecimientos como la anorexia.

“Un bombardeo que le enseña a la gente joven que hay que dejar de comer. Yo he hablado con gente joven que ha sobrevivido a anorexia y esos temas y me platican, ”Me levantaba en la mañana, abría Instagram y veía una foto de una ensalada y yo escogí ese día no comer. Los algoritmos enseñan, las recomendaciones enseñan”, dijo.

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FGR