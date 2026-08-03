Cae ‘El Tito’, presunto feminicida de Beany Lozano y de los más buscados en Chiapas

Detienen en Sinaloa a "El Tito", presunto feminicida de Beany, hechos ocurridos en Chiapas.

Autoridades federales y estatales detuvieron a José Manuel “N”, alias “El Tito”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Beany Lozano, ocurrido en abril en Tuxtla Chico, Chiapas, hechos por los cuales era uno de los más buscados en el estado.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que, pese a que los hechos ocurrieron en Chiapas, “El Tito” fue capturado en Sinaloa gracias a un operativo interinstitucional.

“Fue detenido en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano y por quien la Fiscalia ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos”, informó García Harfuch en una publicación en redes sociales.

“Esta detención representa un paso importante para esclarecer el caso y que este lamentable crimen no quede impune”, abundó el titular de la SSPC.

En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y @FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de… pic.twitter.com/DxSNIVItZD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

García Harfuch informó que, en la detención de “El Tito” participaron elementos de su secretaría junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

También participaron instituciones del Gobierno del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) Chiapas.

Omar García Harfuch agradeció al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

De un disparo en la cabeza y tras pasar más de 10 días hospitalizada, así fue el feminicidio de Beany

El feminicidio de Beany fue uno de los hechos que más pesar causó entre la comunidad de Chiapas, y posteriormente a nivel nacional.

🏳🎤 #CÁPSULA | Continúa la búsqueda de justicia para Beany Lozano



Han pasado más de 100 días sin que Anahí García pueda llorar la muerte de su hija. No por falta de dolor, sino de justicia.



Con información de Valeria Córdova para Diario Media Group 📰 pic.twitter.com/wCrzinVEed — Diario del Soconusco (@DiarioSoconusco) July 27, 2026

Como reportaron medios locales en su momento, el 6 de abril, Beany Guadalupe Lozano recibió un disparo en la cabeza dentro de una camioneta, después de salir con su novio, el ahora detenido.

Tras el ataque, la joven permaneció hospitalizada luchando por su vida, durante 11 días. No obstante, el 17 de abril se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Fiscalía de Chiapas había ofrecido cuantiosa recompensa por información que llevara a captura de "El Tito". ı Foto: FGE Chiapas (vía SSPC)

La FGE tomó conocimiento del caso y ofreció una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a la captura de “El Tito”, y lo ubicó en la lista de los más buscados.

No obstante, colectivos y familiares de Beany realizaron marchas y movilizaciones para exigir que se acelerara la justicia por este caso.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am