¿Quién es José Manuel Rubio, presunto feminicida de Beany Lozano?

La Fiscalía de Chiapas ofrece recompensa a quien ayude a localizar a José Manuel Rubio, conocido como “El Tito”. El sujeto es buscado como el presunto responsable del feminicidio de la estudiante Beany Lozano García.

Se ha convertido en el objetivo prioritario de las autoridades. Pero, ¿quién es el hombre detrás del crimen que terminó con la vida de una estudiante de 18 años?

De acuerdo con declaraciones de la madre de Beany Lozano, José Manuel, de una edad cercana a la de la víctima, se presentaba ante el círculo familiar como una persona “tranquila y educada”.

Esta fachada le permitió integrarse plenamente a la vida de la joven universitaria antes de que comenzara a mostrar conductas violentas que culminaron en la tragedia de abril pasado.

Datos de identificación

En las fichas de búsqueda distribuidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y colectivos feministas, se detallan las siguientes características para facilitar su identificación.

El sospechoso es un hombre joven, de complexión delgada y tez morena clara, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio.

Fue visto por última vez conduciendo una camioneta blanca, el mismo vehículo en el que ingresó al fraccionamiento de Beany a las 2:50 horas del 6 de abril y donde, presuntamente, le disparó en la cabeza.

¿Cómo fue el feminicidio de Beany Lozano?

La investigación señala que, tras detonar el arma de fuego contra Beany en el interior de la camioneta en Tuxtla Chico, José Manuel se dio a la fuga, dejando a la joven con una lesión cerebral irreversible.

Beany Lozano García luchó por su vida durante once días en un hospital, donde su estado se reportó como crítico hasta el 17 de abril, fecha en que falleció.

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Por el asesinato de una joven en Tapachula, Jorge Luis Llaven el Fiscal Estatal ofrece una recompensa de 500 mil pesos por:



-José Manuel "El Tito" Rubio Santini



Llaven Abarca dijo que no habrá piedad ni impunidad, para quienes agredan, o violenten a las mujeres… pic.twitter.com/92GdVtCTlg — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 6, 2026

Desde el momento del hallazgo de la joven herida, Rubio desapareció de los lugares que solía frecuentar, lo que activó las alarmas de las autoridades migratorias y estatales.

El caso ha tomado un tinte de indignación nacional debido a que la familia afirma haber proporcionado datos sobre su paradero en los días previos a su huida, los cuales presuntamente no fueron atendidos a tiempo por la Fiscalía.

Hoy, con una recompensa de 500 mil pesos sobre su cabeza, la búsqueda de “El Tito” se ha extendido a estados vecinos, mientras la comunidad de la Universidad Autónoma de Chiapas mantiene activa la consigna: “Justicia para Beany”.