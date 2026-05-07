Caso Beany Lozano; ofrecen 500 mil pesos de recompensa por José Manuel Rubio, acusado de feminicidio

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas anunció una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información fidedigna que permita la captura de José Manuel Rubio, alias “El Tito”, principal sospechoso del feminicidio de la joven universitaria Beany Lozano García.

El titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que ya existe una orden de aprehensión vigente contra el exnovio de la víctima.

Esta medida ocurre tras semanas de intensas protestas por parte de familiares, amigos y la comunidad de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quienes exigen justicia ante lo que consideran una respuesta tardía de las autoridades.

Cronología de la agresión

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 6 de abril en el municipio de Tuxtla Chico, cuando, cerca de las 2:50 horas, José Manuel ingresó al fraccionamiento de la víctima en una camioneta blanca.

En el interior del vehículo, Beany Lozano fue agredida con un arma de fuego, recibiendo un impacto de bala en la cabeza que obligó a su traslado de urgencia a un hospital.

Tras una intensa lucha por su vida y permanecer once días en estado crítico, la joven falleció lamentablemente el 17 de abril debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El caso ha generado un fuerte reclamo social debido a la supuesta inacción de la Fiscalía en los días posteriores al ataque.

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Por el asesinato de una joven en Tapachula, Jorge Luis Llaven el Fiscal Estatal ofrece una recompensa de 500 mil pesos por:



-José Manuel "El Tito" Rubio Santini



Llaven Abarca dijo que no habrá piedad ni impunidad, para quienes agredan, o violenten a las mujeres… pic.twitter.com/92GdVtCTlg — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 6, 2026

Allegados de la estudiante afirmaron haber entregado evidencias directas y ubicaciones en tiempo real del agresor antes de que este se diera a la fuga, sin embargo, denuncian que no hubo una respuesta inmediata para cumplimentar la detención.

Ante la presión de las marchas y colectivos feministas, la captura de “El Tito” ha sido elevada a prioridad para el sistema de seguridad estatal.

Llamado a la colaboración ciudadana

El fiscal general solicitó a la población difundir la imagen del sospechoso en todas las plataformas disponibles.

Ficha de búsqueda:

Nombre: José Manuel Rubio Santini.

Alias: “El Tito”.

Delito: Feminicidio.

Monto: Hasta $500,000.00 MXN.

Las autoridades garantizaron que las denuncias serán recibidas con estricta reserva de la información para proteger a los colaboradores.