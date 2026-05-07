Maestros en Chiapas alistan marchas el 15 de mayo y advierte posible paro nacional en junio

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas anunciaron una serie de movilizaciones para el próximo 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, y advirtieron que podrían impulsar un paro nacional a partir de junio ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal.

Docentes de la Sección 7 informaron que la principal concentración se realizará en Tuxtla Gutiérrez, donde prevén la participación de miles de maestros para exigir atención a demandas relacionadas con salarios, pensiones y condiciones laborales.

Entre las principales exigencias del magisterio disidente se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema solidario de pensiones y jubilaciones por años de servicio.

CNTE en Chiapas alista movilizaciones ı Foto: CNTE

Asimismo, los maestros demandan un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, la eliminación del sistema de cuentas individuales de las Afores y el retiro del esquema de pensiones calculadas en UMAS.

La CNTE señaló que las protestas del 15 de mayo forman parte de una jornada nacional de movilizaciones que podría escalar a un paro indefinido en junio si no existen respuestas favorables por parte de las autoridades federales.

La definición sobre un eventual paro nacional será discutida durante la Asamblea Nacional Representativa prevista para el 16 de mayo, en la que participarán delegados de distintas secciones sindicales del país.

Además de las marchas, la Coordinadora analiza la instalación de plantones y bloqueos en diferentes estados como medida de presión para exigir el cumplimiento de sus demandas históricas.

El anuncio ocurre mientras el Gobierno federal mantiene acercamientos con representantes del magisterio disidente. La presidenta Claudia Sheinbaum prevé reunirse el próximo 11 de mayo con integrantes de la Sección 7 para abrir una mesa de diálogo y buscar acuerdos que eviten nuevas protestas.

En los últimos meses, la CNTE ha realizado movilizaciones en la Ciudad de México y otros estados para reclamar cambios al sistema de pensiones y mejores condiciones laborales para el sector educativo.

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MSL