Acusan a diputada de Morena Hades Berenice Aguilar hacerse cirugía plástica con dinero público

La diputada de Morena en el Congreso de Guanajuato Hades Berenice Aguilar Castillo es señalada de presuntamente utilizar recursos públicos para financiar gastos personales, entre ellos una cirugía plástica.

Una factura hospitalaria difundida en redes sociales desató una nueva polémica en torno a la diputada local de Morena, Hades Berenice Aguilar Castillo.

El documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, muestra un supuesto cobro por más de 26 mil pesos al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato por servicios médicos realizados en un hospital privado de Guadalajara.

La imagen comenzó a circular durante las últimas horas y rápidamente generó reacciones debido a que el nombre de la legisladora aparece como paciente en el comprobante. De acuerdo con la información visible en la factura, la hospitalización habría ocurrido entre el 16 y el 19 de noviembre de 2024, apenas semanas después de haber iniciado funciones en la LXVI Legislatura del Congreso de Guanajuato.

Según el documento compartido en plataformas digitales, el comprobante fue emitido por Hospital Joya Guadalajara a nombre del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. El monto total registrado asciende a 26 mil 286 pesos con 28 centavos, incluyendo IVA.

En el comprobante aparecen datos relacionados con una estancia hospitalaria en una habitación estándar identificada con el número 109. También se observa el nombre “Aguilar Castillo Hades Berenice” en el apartado correspondiente al paciente.

La factura señala que el ingreso habría ocurrido el 16 de noviembre de 2024 y el egreso el 19 del mismo mes. El pago, según el documento, fue realizado con tarjeta de crédito y el uso del CFDI quedó registrado como “gastos en general”. Entre los elementos visibles del comprobante se encuentran:

Hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre el motivo de la hospitalización ni sobre la autenticidad completa del documento difundido en redes sociales.

Hades Berenice Aguilar Castillo es diputada local de Morena en Guanajuato y representa al Distrito 14, correspondiente al municipio de Salamanca. Actualmente forma parte de la LXVI Legislatura estatal, la cual inició funciones el 25 de septiembre de 2024.

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FGR