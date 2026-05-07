Ruth González celebra a mamás de Villa de Ramos, El Naranjo y Ciudad del Maíz

La Senadora de la República, Ruth González Silva, inició una gira de trabajo por municipios del interior del Estado para celebrar a las madres potosinas con motivo del próximo Día de las Madres, reconociendo su esfuerzo, dedicación y el papel fundamental que desempeñan en sus familias y comunidades.

En un ambiente de cercanía y alegría, la legisladora ecologista realizó una primera parada en la comunidad de El Zacatón, en el municipio de Villa de Ramos, donde convivió con cientos de mujeres a quienes felicitó por el amor y la entrega con la que, generación tras generación, han sacado adelante a sus hijos y fortalecido a sus familias.

💐 Gran festejo para las mamás de El Naranjo, mujeres extraordinarias que todos los días dan lo mejor de sí. pic.twitter.com/ppXH1Fal6C — Ruth González Silva (@RuthGonzalezMx) May 6, 2026

Posteriormente, bajo el intenso calor de la Huasteca potosina, Ruth González arribó al municipio de El Naranjo, donde fue recibida por cientos de mamás a quienes llamó a seguir construyendo juntas el cambio que hoy se vive en todos los rincones de San Luis Potosí.

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Destacó que actualmente las mujeres cuentan con más apoyos, programas, capacitaciones y oportunidades para emprender y mejorar la calidad de vida de sus familias gracias al respaldo histórico del Gobierno del Estado.

💐 Mi cariño y admiración para las mamás de Ciudad del Maíz, hoy me recibieron con alegría para celebrar por adelantado el 10 de Mayo. 🫂 pic.twitter.com/mK5K9xHIbA — Ruth González Silva (@RuthGonzalezMx) May 6, 2026

Finalmente, en el ejido San José, perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz, Ruth González refrendó su compromiso de continuar trabajando por las mujeres de todo San Luis Potosí, para que ellas y sus hijos sigan recibiendo apoyos y programas sociales que han transformado miles de vidas.

Ruth González Silva continuará recorriendo el Estado con festejos previos al Día de las Madres, llevando momentos de alegría, convivencia y regalos a las mamás potosinas.

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MSL