Células, poder silencioso del crimen en rutas regionales

PRESUNTOS INTEGRANTES del Cártel Jalisco Nueva Generación en la sierra de Michoacán, en imagen de archivo.

La captura de Rodolfo “N”, alias Don Ramón, presunto líder de Los Linos, abrió una ventana al otro mapa criminal de México: el de las células de poder medio y local que no tienen la dimensión de los grandes cárteles, pero controlan municipios, cobran extorsiones, disputan rutas y sostienen economías ilícitas completas desde territorios específicos.

El operativo realizado este miércoles por las autoridades en Morelos colocó el foco en la estrategia federal contra estructuras que operan con menos reflectores, aunque con alto impacto en la vida cotidiana de comunidades, corredores urbanos y zonas regionales.

El Dato: El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, generó en los últimos días una escalada de violencia entre el CJNG y los Caballeros Templarios en Michoacán.

Aunque Los Linos no poseen el alcance nacional del Cártel de Sinaloa (CDS) o del Jalisco Nueva Generación (CJNG), su caso ilustra el poder de las células regionales y locales. Estos grupos disputan mercados de droga al menudeo, roban vehículos, reclutan sicarios y sirven como brazos operativos o aliados de redes mayores. Su capacidad no depende sólo de cuántos estados ocupan, sino del nivel de control que ejercen sobre municipios y rutas clave.

Morelos muestra con claridad cómo opera el control criminal fragmentado. En enero, el titular estatal de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, reportó la presencia de nueve grupos delictivos y al menos 20 células “menores” en la entidad. El diagnóstico no sólo incluyó a organizaciones de mayor alcance, también colocó en el mapa a estructuras menos visibles, como Los Tlacos y Los Linos.

El poder de estas células locales no se mide sólo por número de integrantes o poder de fuego. Su capacidad real aparece en el dominio total de zonas y corredores donde pueden imponer cobros, amenazas o reglas propias sin el control de carteles más grandes. También se expresa en su habilidad para mantener operaciones pese a detenciones, rivalidades internas y presión de autoridades estatales o federales.

40 cárteles, células, pandillas y bandas operan en el país

Otro de estos grupos locales es el de Los Pelones, que se insertan en la economía criminal del Caribe mexicano a través de delitos que golpean directamente la actividad turística y comercial. Reportes locales los relacionan con extorsiones, cobro de piso y venta de droga en el norte de Quintana Roo, además de hechos de alto impacto como el asesinato del empresario Federico Mazzoni, gerente del club Mamita’s Beach.

La detención en Yucatán de Francisco Javier Pool de la Cruz, líder de este grupo, mostró otra característica de estas células: la capacidad de moverse fuera de su entidad de origen para evadir órdenes judiciales, pese a que su radio de violencia se mantenía ligado a Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Puerto Juárez. Ese patrón no se limita a zonas turísticas. En los centros urbanos, las células criminales adaptan su operación a mercados, corredores de comercio, barrios y espacios de consumo. La Ciudad de México muestra con mayor claridad ese rostro extendido de las redes locales. A diferencia de los grupos estatales, las organizaciones capitalinas concentran su fuerza en alcaldías, bares, mercados, vecindades y puntos de extorsión.

Datos oficiales detallan que la capital del país alberga al menos 62 grupos delictivos con diversas operaciones entre las que destacan La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Cártel Nuevo Imperio, Los Tanzanios y Los Balta.

CLASIFICACIÓN CRIMINAL ı Foto: Especial

Aunque La Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión figuran entre los nombres más conocidos del mapa criminal, su presencia se mantiene anclada a colonias específicas de la Ciudad de México, donde la disputa por puntos de venta, cobros ilegales y redes de protección local ha bastado para sostener violencia e ingresos por más de dos décadas.

Los Rodolfos aparecen en el mapa capitalino con una vertiente menos asociada al narcomenudeo tradicional y más ligada al deterioro de zonas forestales del sur de la ciudad. Las autoridades los señalan por tala ilegal en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras, alcaldías donde el suelo de conservación, los pueblos originarios y los parajes boscosos crean condiciones para una economía ilícita que no sólo extrae madera, sino que también requiere vigilancia territorial, rutas de traslado y capacidad de intimidación contra las comunidades cercanas.

Este mapa criminal local también incluye estructuras como La Chokiza, con presencia en el municipio de Ecatepec y la zona conurbada del Estado de México, así como la Operativa Barredora, en Puebla, identificada como una célula asociada con hechos violentos en la capital y municipios cercanos.

Capturan a presunto líder de Los Linos en Yautepec

› Por Elizabeth Hernández

AUTORIDADES FEDERALES detuvieron en Yautepec, Morelos, a ocho personas vinculadas con la célula delictiva Los Linos, grupo señalado por delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y tráfico de droga hacia Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que entre los capturados se encuentra Rodolfo “N”, alias Don Ramón, señalado como presunto líder de Los Linos, y Carlos “N”, uno de los principales operadores de este grupo delictivo.

Los Linos son una célula criminal con presencia en Morelos, señalada por autoridades federales por su probable participación en extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos. Sus operaciones se ubican en municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán, donde las investigaciones la relacionan con hechos de violencia y control de actividades ilícitas.

LOS DOS DETENIDOS ayer, tras el operativo federal en Morelos ı Foto: Especial

De acuerdo con el reporte, no sólo mantenía actividades en distintos municipios de Morelos, también la relacionan con el traslado de droga proveniente de Centroamérica hacia EU, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

El despliegue en Yautepec derivó en un enfrentamiento cuando integrantes de la célula criminal agredieron al personal federal que participaba en la intervención. En esos hechos, un presunto agresor perdió la vida y dos elementos de la SSPC resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

“Lamentablemente, dos compañeros de SSPC México resultaron heridos y reciben atención médica especializada”, informó García Harfuch en un primer mensaje. Más tarde actualizó el estado de los elementos y precisó que “uno de ellos se encuentra de urgencia en quirófano”.

Como parte de la intervención, los agentes aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas y 24 teléfonos celulares. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también reportó el decomiso de droga dentro del balance operativo, aunque no detalló cantidad ni tipo en su actualización pública.