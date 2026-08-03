Inicia ruta para construir ley contra el feminicidio

El proyecto de dictamen que elaboren las comisiones unidas para la Igualdad de Género, Justicia y de Estudios Legislativos Primera estará listo para finales de agosto o a inicios de septiembre.

EL SENADO de la República inició la ruta para construir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con un proceso de consulta que durante agosto reunirá a especialistas, colectivos, organizaciones civiles, autoridades y la academia, para fortalecer el proyecto antes de su dictaminación.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher, sostuvo que el objetivo es construir una legislación sólida que fortalezca la sanción del feminicidio, la prevención, la investigación y la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas.

La senadora explicó que durante agosto se realizará una revisión técnica y jurídica de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, se habilitará un micrositio para recibir propuestas de legisladores, especialistas y ciudadanía, y el 18 de agosto se llevará a cabo una mesa de diálogo con autoridades, expertos y colectivos de víctimas. Posteriormente se sistematizarán las observaciones para elaborar el proyecto de dictamen.

La iniciativa busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, ya que actualmente su investigación y sanción varían entre las 32 entidades federativas.

Además, pretende establecer estándares mínimos con perspectiva de género para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como un posible feminicidio.

En un posicionamiento sobre la iniciativa, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que el debate parlamentario contará con “todo el respaldo institucional” para desarrollarse “con seriedad, transparencia y a la altura que reclaman las mujeres en el país”.