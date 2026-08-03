“Somos amigos de todo el mundo”, revira a Trump

Durante su gira por Oaxaca, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió al mensaje que su homólogo estadounidense, Donald Trump, difundió contra México y, tras afirmar que “somos amigos de todo el mundo”, fijó el límite de la relación con Washington. Añadió que “la valentía es la defensa de la soberanía nacional”.

La mandataria evitó entrar en una confrontación directa con el presidente de Estados Unidos. Su postura concentró la discusión en el respeto entre ambos países, esto después de que el republicano compartió un artículo que niega la amistad con el Gobierno mexicano y exige mayor dureza contra los cárteles.

5 meses tiene la publicación del artículo referido

Con esas dos frases, Sheinbaum Pardo trazó el contraste frente al mensaje difundido por el mandatario estadounidense. México mantiene una relación abierta con Washington, pero la amistad entre gobiernos no concede margen para la subordinación ni obliga al país a renunciar a su soberanía.

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El texto, firmado por el comentarista conservador Bill O’Reilly bajo el título “El problema de México”, acusó a las autoridades nacionales de falta de firmeza frente a las organizaciones criminales. También responsabilizó al país por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y reclamó una participación más amplia de Washington en las acciones de seguridad, incluyendo una posible intervención militar en territorio nacional.

O’Reilly sostuvo que el Gobierno mexicano no actúa con la fuerza necesaria contra el narcotráfico. Su artículo también rechazó que el consumo estadounidense y el flujo de armas desde el norte formen parte central de la crisis compartida.

Donald Trump no acompañó el enlace con una postura propia, pero su decisión de compartirlo en su cuenta incorporó al debate bilateral un artículo que descalifica la estrategia de seguridad de la mandataria mexicana y reclama una respuesta mexicana alineada con los criterios de Washington.

La Presidenta colocó un límite en el respeto a las decisiones y al territorio mexicano.