Cae coautor del crimen de tiktoker en Jalisco y al R1 le dictan prisión

Elementos de la Fiscalía de Jalisco custodian a Iván Martín “N”, el 1 de agosto.

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Iván Martín “N”, a quien identifica como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 dentro de un salón de belleza ubicado en Zapopan.

La autoridad estatal sostiene que el hombre intervino en la preparación, ejecución y etapa posterior del ataque.

El arresto ocurrió durante un operativo coordinado por la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia (FEAMNNARGF), donde elementos del Ejército (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron en el despliegue que permitió cumplir la orden de aprehensión en contra del sospechoso.

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El Dato: información periodística revela que Iván Martín presuntamente vigiló la zona y escoltó al agresor en su escape, tras acribillar a la víctima, quien transmitía en vivo en Tik Tok.

De acuerdo con la indagatoria, los responsables emplearon una motocicleta y un automóvil blanco para cometer el asesinato. El seguimiento de cámaras del sistema C5 y grabaciones particulares permitieron reconstruir la ruta de escape después del feminicidio.

Además de la captura, personal ministerial ejecutó un cateo en una vivienda de la colonia San Juan de Ocotán, donde los agentes localizaron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de nueve milímetros, así como teléfonos celulares e identificaciones, que fueron incorporados como indicios a la carpeta de investigación.

Con la detención de Iván Martín “N”, la fiscalía de Jalisco suma al primer arresto de uno de los presuntos participantes directos en el feminicidio de Valeria Márquez. La dependencia no precisó qué papel había desempeñado en el ataque, ni confirmó si alguna de las armas aseguradas fue utilizada en el crimen.

La investigación también apunta hacia Francisco “N”, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, presunto líder de Los Rs, grupo vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el viernes pasado que el joven mantuvo una relación sentimental con la víctima y la amenazó en distintas ocasiones.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario federal declaró que los indicios colocan a Francisco “N” como la persona que pidió a su padre ordenar el feminicidio en contra de la popular influencer.

Álvarez Ayala quedó bajo custodia federal después del operativo realizado el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco. Su captura aportó nuevos datos al expediente por el asesinato de Valeria Márquez, aunque la pesquisa avanza independientemente al proceso por el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

El titular de la SSPC añadió que Francisco “N” se encuentra en calidad de prófugo, pero que su búsqueda continua. La fiscalía estatal informó que mantendrá las labores de campo y gabinete para esclarecer los hechos, definir responsabilidades y localizar a las demás personas involucradas, entre los que se encuentra el hijo de R1.

Valeria Márquez, de 23 años, recibió disparos mientras transmitía en vivo desde su estética, ubicada en la colonia Real del Carmen en Zapopan, Jalisco. Un hombre ingresó con el pretexto de entregar un obsequio y abrió fuego contra ella, por lo que el Ministerio Público conduce el expediente bajo el protocolo de feminicidio.

Va a prisión R1, el probable autor del crimen de Manzo

| Por Elizabeth Hernández |

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, identificado por las autoridades como líder de Los Reyes, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La misma medida cautelar alcanzó a Jesús Salvador Vela Salazar, quien fue detenido junto al capo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México coordinó el operativo en Atotonilco el Alto, Jalisco, que derivó en la captura de Álvarez Ayala y Vela Salazar. Posteriormente, los agentes los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que formuló la imputación con los datos reunidos en la investigación.

14 meses después del asesinato la FGJE no tenía culpables

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló el expediente de pruebas contra ambos por su posible responsabilidad en posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, portación de arma y tenencia de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El operativo de captura se realizó el 30 de julio en la colonia Los Naranjos. Durante la intervención, sujetos armados atacaron al personal federal y Sergio Antonio Vela Salazar, alias El Tohui, murió en el enfrentamiento. Las autoridades aseguraron dos armas largas, una corta, cartuchos de distintos calibres y otros indicios, aunque no informaron la cantidad de metanfetamina relacionada con la causa penal.

Durante la audiencia inicial, la representación federal expuso estos argumentos ante el juez de control. El juzgador ordenó que los dos hombres, identificados por la FGR como probables integrantes de Los Reyes, permanecieran en prisión preventiva mientras dure el proceso judicial en su contra.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional ante el juez encargado del caso, por lo que la situación jurídica de los imputados se resolverá en una audiencia posterior. La medida cautelar de prisión preventiva permanecerá vigente durante ese plazo.

Tras la resolución del juez, ambos hombres ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. La imputación presentada en la causa corresponde a delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.