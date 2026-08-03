Veracruz, entre las entidades con más casos de abuso sexual a menores

Protesta de padres de familia por un abuso sexual de un alumno, en 2022.

A la par de la violencia que se registra en Veracruz, los últimos reportes refieren que la entidad es también de las más peligrosas para los menores, ya que fue uno de los tres estados del país que concentraron uno de cada cuatro casos de delitos sexuales cometidos contra personas de menos de 18 años registrados en el primer semestre del año.

De acuerdo con el más reciente informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) “Delitos contra niñas, niños y adolescentes en México”, el rango de edad que tenían las víctimas de delitos sexuales de entre 0 y 17 años en el país, de enero a junio de 2026, fue de 42.1 por ciento entre 0 y 12 años, y 57.9 por ciento de 13 a 17 años.

El Dato: La Redim menciona en su reporte que a nivel nacional las personas de 0 a 17 años fueron víctimas de 80 mil 163 delitos, de los cuales 56.2 por ciento fueron a mujeres.

Apenas hace tres días, en Veracruz un juez sentenció a 23 años y seis meses de prisión a José Luis “N”, tras declararlo responsable por los delitos de pederastia agravada y abuso sexual cometidos en agravio de una persona menor de edad en el municipio de Papantla.

La Fiscalía General del Estado señaló que la condena fue obtenida por la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, luego de que durante el juicio oral se acreditó la responsabilidad penal del acusado.

4 años han pasado desde la agresión a la hija de Macaria

Además de la pena de prisión, el órgano jurisdiccional determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, como parte de la resolución emitida dentro del proceso penal 353/2022.

Los datos presentados por la Redim detallan que los delitos sexuales en la entidad han aumentado durante el primer semestre del presente año, ya que pasaron de 177 en enero a 257 en junio, lo que representó un incremento de 45.1 por ciento.

La problemática no es nueva para la administración de Rocío Nahle García. En octubre de 2024, Macaria Cruz López, madre de una joven quien fue abusada sexualmente por un compañero de su escuela en 2022, antes de la administración de la morenista, protestó en un evento de la mandataria estatal en Xalapa.

Durante la manifestación, la mujer desplegó un cartón que de un lado decía: “Ayuda gobernadora”, acompañado del nombre del colegio en el que ocurrió la agresión. Del otro: “Asunto: violación”.

La grabación muestra que Cruz López, quien llevaba carpetas de las investigaciones del caso de su hija, cruza algunas palabras con Nahle García. La víctima, acto seguido, se deja caer a los pies de la exsecretaria de Energía para pedir apoyo y justicia para su hija, pero tras ello, personal del Gobierno estatal la retiró de esa zona. Esto, a tres años del delito.

“Hace dos días me alcanzó una moto y me dijeron que le parara a mis denuncias. Estamos en 2025 y mi hija no ha recibido atención suficiente. Esto le dejará un daño moral y físico de por vida”, dijo Cruz López a la revista Proceso tras el evento de Nahle García. A la fecha, no ha habido más información sobre un avance del caso.

Aunque en noviembre de 2025, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, Nahle García se adhirió al Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, plan impulsado por la Federación, los estados y las comisiones de género de los Congresos nacionales y estatales, la violencia sexual aún daña a las menores en Veracruz.

De acuerdo con la Redim, el estado registra mil 348 delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes en el periodo analizado. Del total, 448 casos correspondieron a abuso sexual, 78 a acoso sexual, 44 violación simple y el resto a otros delitos, excepto trata de personas y pornografía infantil.

Asimismo, las niñas y adolescentes son las principales víctimas por estos crímenes, pues mil 180 hechos fueron en contra de ellas. El grupo de edad más perjudicado es el de 13 a 17 años, con 849 casos, seguido del de cero a 12, con 331.

Otro caso reciente ocurrió el pasado 17 de febrero, cuando una persona de origen extranjero fue vinculada a proceso como presunta responsable del delito de abuso sexual a menores de edad en grado de tentativa, cometido en agravio de una víctima cuya identidad fue legalmente resguardada.

El órgano autónomo estatal, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, indicó que se trata de Claus “N” y que los hechos ocurrieron el 8 de febrero del año en curso, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, donde presuntamente realizó tocamientos inapropiados en contra de la víctima.

Durante la audiencia de control, Claus “N” estuvo debidamente asistido por la cónsul de su país, así como por un perito traductor, y el órgano jurisdiccional ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

IMPULSO A JUSTICIA. El pasado 5 de marzo, los legisladores del Congreso de Veracruz aprobaron diversas reformas legales para aumentar penas y redefinir el delito de abuso sexual cometido contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Durante la sesión ordinaria, los diputados locales avalaron cambios al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, con 43 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, se aprobaron aumentos de las penas en diversos delitos contra la libertad y la seguridad sexual, y confluyen en la tutela de bienes jurídicos como la libertad y la seguridad sexual.

Uno de los cambios que los funcionarios llevaron a cabo para el delito de abuso sexual, el cual ahora establece que lo comete “quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo”.