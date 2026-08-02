Registran motín en estación migratoria de Chiapas; dos personas fueron remitidas

La Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, registró una noche de disturbios luego de que un grupo de personas extranjeras tomara las instalaciones, situación que derivó en un operativo coordinado de autoridades federales y estatales.

Los hechos ocurrieron entre la noche del sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto, cuando al interior del inmueble se presentaron actos de desorden e incluso un intento de incendio, lo que obligó a desplegar personal de seguridad para controlar la situación y garantizar la integridad de quienes permanecían en el lugar.

Tras varias horas de intervención, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el orden fue restablecido mediante el diálogo y la coordinación entre distintas instituciones. Asimismo, aseguró que no se reportaron personas lesionadas y que durante toda la atención del incidente se privilegiaron los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se originó por la inconformidad de un grupo de personas extranjeras respecto a su situación migratoria dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI, considerada uno de los principales centros de alojamiento para personas migrantes en el sur del país.

⚠️ Motín en la estación migratoria Siglo 21 de Tapachula, Chiapas



Migrantes incendiaron colchonetas para exigir su liberación y denunciar presuntos abusos



📹@diariosur_oem pic.twitter.com/Wpx8j6NPWQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 2, 2026

Durante los disturbios, algunos de los presentes prendieron fuego a colchonetas utilizadas en los dormitorios, lo que generó una movilización de corporaciones locales, estatales y federales. Elementos de seguridad implementaron un operativo tanto al interior como en el perímetro del inmueble para controlar la situación.

Según el comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración, como resultado de los hechos fueron remitidas ante las autoridades competentes dos personas identificadas como probables responsables de intentar provocar un incendio mediante la quema de una colchoneta.

Información difundida sobre el caso señala que los dos involucrados serían migrantes de nacionalidad cubana que permanecían bajo resguardo de las autoridades migratorias y que presuntamente reaccionaron tras conocer que enfrentarían un proceso de deportación.

El INM reiteró que el incidente fue atendido mediante mecanismos de diálogo y coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales, lo que permitió recuperar el control de las instalaciones.

En su tarjeta informativa, el organismo también enfatizó que durante el operativo no se registraron personas lesionadas y sostuvo que todas las acciones realizadas privilegiaron el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cambios en los procedimientos migratorios derivados de estos acontecimientos, mientras continúan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI.

El Instituto Nacional de Migración informa: pic.twitter.com/CWg0gKYTgs — INM (@INAMI_mx) August 2, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT