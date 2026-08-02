Cae Iván Martín ‘N’, presunto coautor de feminicidio de influencer Valeria Márquez

Autoridades de Jalisco detuvieron a Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo en Zapopan.
La detención ocurrió el sábado tras un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.
“Iván Martín “N” fue aprehendido debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a la víctima", explicó la Fiscalía en un comunicado.
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