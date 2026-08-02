Dan prisión preventiva a ‘El R1’ y cómplice; son ingresados a El Altiplano

Dictan prisión preventiva contra "El R1" (en foto) y Jesús "N"; son ingresados a "El Altiplano".

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se dictó prisión preventiva en contra de Ramón “N”, alias “El R1″, alto mando de la célula “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Jesús “N”.

Por lo anterior, ambos fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 “El Altiplano”, mientras se resuelve su situación jurídica.

Traslado de "El R1" y Jesús "N". ı Foto: FGR

Así lo informó la FGR a través de un comunicado, donde destacó que una autoridad judicial formuló imputación contra los señalados por su presunta participación en varios delitos.

Particularmente, los de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ramón "N", alias "El R1", es identificado como presunto líder de "Los Rs", célula vinculada al CJNG. ı Foto: FGR

Después de formular imputación, explicó la FGR, la autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa contra los señalados, quienes fueron ingresados a “El Altiplano”.

La FGR recordó que Ramón “N”, alias “El R1”, y Jesús “N” fueron detenidos en días recientes tras investigaciones por su presunta participación en una célula delictiva.

“Estas personas, probables integrantes de una célula delictiva, fueron detenidas como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien los presentó ante el juez de control para obtener dicha determinación”, se lee en el comunicado.

La #FGR, a través de #FEMDO, obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Ramón “N” y Jesús “N”, por su posible participación en delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego,… pic.twitter.com/uicxmCLLGn — FGR México (@FGRMexico) August 2, 2026

“Lo anterior, una vez que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica”, abunda la FGR.

“El R1”, vinculado con homicidio de Carlos Manzo y feminicidio de Valeria Márquez

“El R1” fue detenido el jueves tras un operativo de fuerzas federales y estatales, como informó en su momento el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

El secretario informó que “El R1” es identificado como el líder de “Los Rs”, una célula vinculada, a su vez, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Como parte de dicho grupo delictivo se le señala como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

En tanto, en posterior conferencia de prensa, García Harfuch informó que “El R1” también está vinculado con el feminicidio de la influencer y creadora de contenido Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo en Zapopan.

🚨 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel “N”, alias el ‘R1’, detenido tras ser identificado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, también fue vinculado con el feminicidio de… pic.twitter.com/QPpyaqv9et — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 31, 2026

García Harfuch detalló que fue Francisco “N”, hijo de “El R1”, quien ordenó el asesinato de la influencer.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am