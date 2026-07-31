‘R1′, ligado a feminicidio de influencer Valeria Márquez, revela Omar García Harfuch

Creadora de contenido en redes sociales fue asesinada el 13 de mayo

Ramón Ángel “N”, alias el ‘R1’, detenido tras ser identificado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, también fue vinculado con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

La joven creadora de contenido en redes sociales fue asesinada el 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de Tik Tok, al interior de su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco.

Durante la presentación de la captura del ‘R1’, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comentó que la célula criminal que él comandaba, ‘Los Rs’, también tuvo relación con el crimen de la joven, quien era expareja de Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel.

“Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos, se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Hecho relacionado con Francisco N, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel ‘N’”, declaró.

El secretario ahondó en que, de acuerdo con las averiguaciones, Franciso habría amenazado en varias ocasiones a Valeria, pero eventualmente pidió a su padre que la asesinara.

“Se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía -ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer-, que el hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, el R1, que cometa el feminicidio”, dijo.

Afirmó que este caso será integrado en una carpeta de investigación diferente a la que se tiene por el asesinato de Carlos Manzo y confirmó que aún no se logra la captura de Francisco N, pero ya hay operaciones para dar con él.

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FGR