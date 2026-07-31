Destaca Sheinbaum trabajo ‘en cuerpo y alma’ de Gabinete de Seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el trabajo y esfuerzos realizados por el Gabinete de Seguridad, luego de que se consiguiera la captura de Ramón Ángel “N”, identificado como el autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en noviembre del año pasado.

Al cierre de la conferencia de prensa de este viernes, dedicada al recuento de este caso, externó un reconocimiento al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a titulares de la Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla y Pedro Raymundo Morales, así como otros organismos por la coordinación para trabajar por la seguridad de México.

“Es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, el Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad”, dijo.

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Comentó que las aprehensiones que se han concretado son relevantes y cada una cuenta con las evidencias suficientes para sostenerlas.

En cuanto al caso del edil de Uruapan, mencionó que el proceso continuará aunque se haya capturado finalmente a quien ordenó su ejecución, ya que ahora toca que enfrente el proceso judicial para imponer la sanción correspondiente.

“Este trabajo es muy relevante y las detenciones que se han llevado a cabo, todas tienen sustento científico, documental que han llevado a esta detención que se hizo el día de ayer. Continúa el proceso, evidentemente, porque apenas viene la detención y ahora viene todo el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal”, dijo.

La mandataria también comentó que una de las instrucciones giradas fue que el secretario de Seguridad se mantenga en contacto con la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, hoy presidenta municipal de Uruapan, para brindar el apoyo que requiera.

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FGR