Fuerzas federales arrestan a Ramón Ángel “N”, alias “R1”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de fuerzas federales, informó el titular de SSPC, Omar García Harfuch.

“Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1′, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1 con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia”, escribió Omar García Harfuch en sus redes sociales.

“R1″ es identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

“Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”, detalló García Harfuch.

Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas, realizado en el Centro de Uruapan con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos.

El entonces Alcalde se encontraba en una plaza pública cuando un hombre le disparó en siete ocasiones con un arma corta calibre 9 milímetros. El presunto autor material fue abatido en el lugar.

Con la detención, afirmó el Secretario, suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

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FGR