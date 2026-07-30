Diputada del PRI insulta a Arturo Ávila en plena sesión| VIDEO

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados fue escenario de un momento de tensión luego de que un comentario realizado por la diputada del PRI, Lorena Piñón, quedara al descubierto debido a que mantenía activado su micrófono durante una sesión.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba una sesión con modalidad mixta, en la que algunos legisladores participaron de manera presencial desde la sala Gilberto Bosques y otros lo hicieron a distancia.

La expresión estuvo dirigida al diputado de Morena, Arturo Ávila, quien enfrentaba problemas de conexión durante la reunión.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Arturo Ávila intentaba restablecer su conexión a la videollamada cuando Lorena Piñón realizó un comentario sin percatarse de que su micrófono permanecía abierto.

La diputada priista expresó mientras ocurrían las fallas de conexión: “Este p*nd*jo no tiene señal, nada”. Frase que fue escuchada por los asistentes a la reunión. Inclusive, tras el comentario, otra diputada preguntó qué había dicho.

🗳️📌 "Este p3ndejo no tiene señal... nada", le dicen al diputado Arturo Ávila.



El comentario fue hecho por la diputada Lorena Piñón, del PRI.



Ocurrió en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/3CPXDPO5n8 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 30, 2026

Arturo Ávila también logró escuchar el comentario y respondió durante su intervención ante la comisión. El diputado aseguró que siempre ha procurado mantener una relación de respeto con sus compañeros legisladores y lamentó el tono utilizado en su contra.

“He sido muy respetuoso de las y los compañeros. No me atrevería a faltarle el respeto como lo que dijo ahorita la compañera”, expresó durante la sesión.

“Ojalá se eleve el nivel de debate y no caigamos en palabras de ese tipo”, expresó el legislador durante una reflexión, antes de extender sus críticas al Partido Revolucionario Institucional.

Durante su participación, Ávila sostuvo que ese comportamiento forma parte de la manera en que, desde su perspectiva, actúa el PRI dentro de la política nacional. Incluso afirmó que el partido se ha convertido en una “caricatura de la política”, al cuestionar la forma en que enfrenta la discusión pública.

El episodio ocurrido en plena sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores rápidamente trascendió el ámbito legislativo al viralizarse en redes sociales, donde usuarios compartieron el video del momento.

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LMCT