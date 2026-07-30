Japón tiene intención de apoyarnos, sobre todo con barcos sargaceros: Alicia Bárcena

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que por la presencia de sargazo en el Caribe mexicano durante 2026, Japón tiene intención de apoyar, sobre todo con barcos sargaceros.

“Japón tiene una intención enorme de apoyarnos, sobre todo con barcos sargaceros, y eso es muy importante”, sostuvo la funcionaria federal durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Alicia Bárcena informó que la presencia de sargazo en el Caribe mexicano durante 2026 fue cuatro veces superior a la registrada en 2025 y alcanzó un volumen 27 veces mayor que el promedio histórico.

La funcionaria explicó que diariamente circulan por esa región entre 40 mil y 90 mil 538 toneladas de la macroalga, de las cuales alrededor del 10 por ciento recala en las costas de Quintana Roo.

“Como ustedes pueden ver, esto en 2026 fue cuatro veces más que en 2025 y tenemos 27 veces más que el promedio histórico”, expuso.

La funcionaria detalló que, en los días con mayor concentración, pueden arribar a la costa hasta 9 mil 54 toneladas de sargazo, mientras que la estimación promedio es de 4 mil toneladas diarias.

Bárcena refirió que, en condiciones consideradas moderadas, el recale puede alcanzar 2 mil 640 toneladas por día.

La Secretaria aseguró que el arribo de la macroalga dejó de ser un fenómeno temporal de algunos meses y se convirtió en una condición prolongada que afecta a toda la región del Caribe.

“Se ha convertido de un fenómeno temporal que duraba unos meses a un fenómeno muy largo, de condición continua”, explicó.

Bárcena señaló que el sargazo permanecía originalmente contenido frente a Florida, en la zona conocida como Mar de los Sargazos, pero en 2011 comenzó a desplazarse hacia las costas africanas.

Según la explicación presentada, la macroalga se estableció posteriormente en el Atlántico tropical, entre África y Brasil, donde las descargas de nutrientes provenientes de actividades agrícolas favorecieron su reproducción masiva.

Las corrientes marinas y los vientos trasladan esas concentraciones hacia el Caribe, donde provocan afectaciones al turismo, las playas y la biodiversidad.

La Secretaria anunció que los días 1 y 2 de octubre se realizará en Cancún un encuentro internacional para analizar soluciones regionales al problema.

La reunión será financiada inicialmente por la Unión Europea y contará con representantes de países del Caribe, entre ellos República Dominicana y Barbados.

También serán invitados Brasil y Japón. Bárcena afirmó que el Gobierno japonés ha manifestado interés en apoyar a México, particularmente mediante embarcaciones especializadas para recolectar sargazo.

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FGR