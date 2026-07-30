Llegada de sargazo a playas mexicanas crece cuatro veces en último año: Semarnat

La llegada de sargazo a las costas mexicanas este año ya cuadruplicó las cantidades en las que arribó apenas el año pasado, alertó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, señaló durante la conferencia de Claudia Sheinbaum que actualmente las costas mexicanas reciben a diario alrededor de nueve mil 54 toneladas, que además de representar 27 veces más que el promedio histórico, también cuadriplicó lo que llegó apenas en 2025.

Durante su exposición explicó que esta alga se encontraba confinaba en un ‘mar de sargazos’ frente a Florida hasta 2011, cuando después de algunas “rupturas” terminó por extenderse de manera atípica hasta las costas de África hasta estancarse en el Atlántico Tropical, donde encontró condiciones para su reproducción masiva.

Eventualmente, las corrientes marinas y los vientos llevaron a que el sargazos circulara hacia el mar Caribe, donde ya representa graves impactos a las costas de Quintana Roo, ya que luego de que durante varios años se comportó como un fenómeno temporal, ahora ha pasado a uno de condición continua.

Comentó que actualmente hay 90 mil 538 toneladas diarias que navegan en el Caribe y se estima que diez por ciento va a parar a las costas mexicanas, particularmente en Quintana Roo.

“Este ha sido un año realmente difícil, atípico, y espero que les haya quedado claro de dónde viene el sargazo, dónde se reproduce y dónde arriba en nuestras playas mexicanas”, dijo.

La Secretaria comentó que el 1 y 2 de octubre se llevará a cabo un encuentro internacional, financiado por la Unión Europea, pero que se realizará en México, y al que acudirán países del Caribe que buscan el apoyo de México al sufrir el mismo problema.

Comentó que también estarán invitados Brasil y Japón, donde este segundo ha expresado intenciones de apoyar a México con barcos sargaceros.

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FGR