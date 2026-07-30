Sheinbaum: Llegada de sargazo representa esfuerzo titánico, pero tenemos que hacer más

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió los trabajos para hacer frente a la llegada atípicamente copiosa de sargazo a playas mexicanas como un “esfuerzo titánico”, en el que se deben de fortalecer las estrategias

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que las labores no sólo se llevan a cabo por parte de las autoridades gubernamentales, sino que empresarios hoteleros también colaboran en la recolección de esta alga.

Destacó que de parte de la Federación se cuenta con un centro de monitoreo satelital que permite advertir el curso del sargazo para interceptarlo antes de que llegue a las costas y, a la vez, advertir a la población.

“Es un esfuerzo titánico el que se ha hecho hasta ahora. Pero tenemos que hacer más para poder evitar que llegue el sargazo a las playas. Entonces, el Gobierno en México está poniendo dos mil millones de pesos para la atención integral del sargazo”, dijo.

Comentó que para esto se adquirirán más equipos especializados que ayuden a la recolección, lo que actuará a la par de estrategias de cuidado de las playas y para reutilizar el sargazo, por medio de su procesamiento en áreas como la construcción y rehabilitación ambiental.

Iván Chávez, vicepresidente de Grupo Vidanta, subrayó que éste no es un problema exclusivo de México sino que lo enfrentan 30 países en el mundo, pero es el gobierno mexicano el que ha emprendido el mejor plan para contrarrestar su impacto.

“No es un problema de México. Es un problema de más de 30 países. Nadie lo enfrenta solo, pero gracias a usted y el trabajo que se está haciendo, hoy lo estamos enfrentando con ciencia, con técnica, con enorme pragmatismo y nos sentaron en la misma mesa a Marina, a dependencias federales, a gobiernos estatales, a científicos y empresarios”, dijo.

Sostuvo que los planes presentados por el gobierno representan una estrategia completa y una “gran decisión” del gobierno.

“Esta es la respuesta más completa que se le ha dado al sargazo en todo el mundo. Y México será, sin duda, el líder mundial en su manejo”, comentó.

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FGR