Gobierno de QRoo invierte más de 700 mdp en plan contra sargazo, destacan en Mañanera de CSP

Ante el desafío en el que se ha convertido la llegada de toneladas de sargazo a las playas del Caribe mexicano, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la atención federal que se ha desplegado para crear una estrategia que proteja a la población y la región ante este fenómeno natural, al cual su gobierno ya ha destinado más de 700 millones de pesos.

Comentó que este problema no sólo es un problema ambiental, sino también hasta económico debido a que ya afecta la actividad financiera del caribe y que ya pone en riesgo la salud de los habitantes.

“El sargazo no es únicamente un problema ambiental, un fenómeno natural, también es un asunto estratégico para la economía nacional. El arribo masivo de esta macroalga es un fenómeno oceánico complejo… Hoy es un reto regional recurrente y de gran escala. Se origina a miles de kilómetros de nuestras costas, pero ha puesto en riesgo arrecifes, playas, la salud, el bienestar de las familias, así como la actividad económica de nuestros municipios costeros, pero también de otros lugares del Caribe”, declaró durante la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional.

Destacó que, de parte de su administración se han fortalecido las capacidades de monitoreo ambiental, mediante una decena de satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas y anticipar la llegada del sargazo.

A pesar de la dimensión de esta alga en su actual temporada, aseguró que su presencia no está en todas las playas del estado.

Para esto, su gobierno ha invertido 770 millones de pesos en diversas tareas para interceptar el alga antes de que llegue a las costas.

Subrayó que actualmente la respuesta ya se encuentra robustecida con la coordinación que se entabló con la Marina, a la cual se ha sumado la población civil.

“El esfuerzo que hoy usted, presidenta, gracias a ese liderazgo, aumenta de manera considerable a través de esta estrategia que presentaremos en un momento, su captura, su recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento bajo un modelo de economía circular. Las y los quintanarroenses queremos agradecerle profundamente su respaldo, presidenta, y puede estar segura de que en Quintana Roo seguiremos trabajando de la mano de su gobierno, del gobierno de México”, dijo.

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FGR