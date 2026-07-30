Sheinbaum celebra que INE ordenara al PRI borrar publicaciones contra Morena

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la resolución con la que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) eliminar las publicaciones hechas en redes sociales con las que acusó a Morena de sostener vínculos con la delincuencia organizada.

En una sesión reciente de la Comisión de Quejas y Denuncias, los consejeros electorales determinaron que el líder del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, y el instituto político en sí deberían de borrar publicaciones en las que se referían al partido guinda como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de morena” y “narcopartido”.

Consultada al respecto durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal comentó que el INE sólo cumplió su función al dictar tales medidas cautelares.

Dijo que el Instituto tiene entre sus responsabilidades el conducir que la disputa entre los partidos se lleve a cabo con fundamentos veraces, sin que se recurra a información falsa o que represente una agresión.

Al celebrar la resolución, aclaró que estas medidas deben de adoptarse con independencia del partido involucrado.

📌 La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del INE de ordenar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, abstenerse de llamar a Morena "narcopartido". Durante la conferencia matutina, afirmó que el organismo electoral está cumpliendo con la función que le… pic.twitter.com/04tuU33CTL — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

Además, en referencia a la inconformidad que esta resolución podría representar para el PRI, comentó que aún tiene el camino de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Es bueno porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades -de cualquier partido, no porque haya sido el PRI- que no haya un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión. Entonces, todavía tienen la posibilidad de ir al tribunal, pero me parece bien que el INE esté cumpliendo con su función”, declaró.

La medida adoptada por el INE fue bajo la consideración de que el uso de adjetivos como “narcogobierno” podrían representar la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena.

El fallo causó el descontento del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien acusó la medida como un acto de censura con el que se “protege” a Morena. Expresó su condena contra la resolución y confirmó que la impugnará e incluso llevará el asunto ante instancias internacionales.

“Llevaremos esta denuncia ante organismos internacionales para que el mundo conozca cómo en México se está utilizando a las instituciones electorales para censurar a la oposición, controlar la crítica y proteger al partido en el poder. No permitiremos que MORENA avance, bajo el silencio internacional, hacia las mismas prácticas autoritarias con las que los regímenes dictatoriales persiguen y someten a sus adversarios”, dijo en su reclamo.

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LMCT