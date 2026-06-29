‘Alito’ Moreno llama a un gran bloque opositor para derrotar a Morena en 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a los partidos de oposición a conformar un gran bloque rumbo a las elecciones de 2027, al advertir que la fragmentación del voto únicamente beneficiaría a Morena.

El priista sostuvo que es momento de dejar de lado los intereses partidistas y privilegiar una alianza amplia para competir por la mayoría en la Cámara de Diputados y en los procesos electorales que se celebrarán el próximo año.

“Hoy necesitamos un bloque opositor. Hay que pensar en México antes de pensar en cualquier interés. El PRI está puesto para la coalición”, afirmó.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador del PRI en el Senado y dirigente nacional, ı Foto: Cuartoscuro

“Alito” Moreno aseguró que la creación de partidos políticos solo contribuye a dividir el voto de la oposición y puso como ejemplo estados donde, dijo, sería más conveniente construir candidaturas comunes.

“No creen que es más importante hacer un gran bloque opositor. Hoy necesitamos un bloque opositor”, insistió.

Añadió que, si no se concreta una coalición, el PRI competirá por separado, aunque dejó claro que responsabilizará a las fuerzas políticas que rechacen una alianza.

“Que el pueblo de México sepa qué partidos políticos no quisieron hacer una coalición; el PRI está puesto para la coalición”, expresó.

Morena ‘es un cártel: ‘Alito’

En ese contexto, el dirigente nacional del PRI volvió a lanzar críticas contra Morena, al acusar a sus gobiernos de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado y aseguró que existen investigaciones y señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios del partido oficialista.

“Morena no es un partido político; es un cártel del crimen organizado”, declaró.

Asimismo, consideró que el gobierno de México debe colaborar con las autoridades de Estados Unidos en las investigaciones que involucren a políticos mexicanos y reiteró que los casos deben llegar hasta sus últimas consecuencias.

Sobre los videos difundidos en redes sociales en los que presuntamente aparece el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez, Moreno Cárdenas señaló que el caso debe investigarse y sancionarse conforme a la ley.

“Se tiene que sancionar, se tiene que investigar con todo el peso de la ley”, concluyó.

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cehr