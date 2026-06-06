‘Alito’ Moreno llama a arrebatarle el poder a Morena en 2027: ‘Tenemos un año para organizarnos’

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado a la oposición y a la ciudadanía a organizarse rumbo a las elecciones de 2027 para “arrebatarle el poder” a Morena, al asegurar que el partido gobernante ha concentrado un nivel de poder sin precedentes en las últimas décadas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el líder priista afirmó que México enfrenta una “decisión histórica” a un año de los comicios del 6 de junio de 2027, fecha en la que se renovarán diversos cargos de elección popular, incluida la Cámara de Diputados.

En su publicación, Alito acusó a Morena de controlar instituciones, presupuestos y espacios públicos que, dijo, deberían estar al servicio de todos los mexicanos y no de un solo proyecto político.

“MORENA ha concentrado un poder como no se había visto en décadas. Controlan instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político. Han confundido mayoría con razón y poder con verdad”, expresó.

A un año de la elección del 6 de junio de 2027, México enfrenta una decisión histórica.



MORENA ha concentrado un poder como no se había visto en décadas. Controlan instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político.… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 6, 2026

El dirigente priista sostuvo que, pese a la fuerza política del oficialismo, existen millones de mexicanos que aspiran a un país “libre, democrático, seguro, competitivo y con oportunidades para todos”.

“Pero México no les pertenece”, enfatizó.

Lanza propuesta del “Milagro Mexicano”

Como parte de su mensaje, Moreno presentó la idea del “Milagro Mexicano”, una propuesta con la que, aseguró, busca recuperar los contrapesos institucionales y devolver el poder de decisión a los ciudadanos.

De acuerdo con el líder del PRI, el objetivo es abrir una nueva etapa de crecimiento económico, prosperidad y unidad nacional, alejada de la división política.

“Vamos por el Milagro Mexicano para devolver el poder a México. Para que las decisiones vuelvan a estar en manos de los ciudadanos. Para recuperar los contrapesos, fortalecer las instituciones y abrir una nueva etapa de crecimiento, prosperidad y unidad nacional”, señaló.

Moreno reconoció que la oposición enfrenta el reto de competir contra un movimiento que actualmente concentra el poder político en gran parte del país; sin embargo, aseguró que aún existe margen para construir una alternativa rumbo a 2027.

En ese sentido, llamó a la organización política y electoral durante los próximos 12 meses.

“Falta un año. Un año para organizarnos. Un año para convencer. Un año para construir. Un año para votar. Un año para ganar”, expresó.

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MSL