Ariadna Montiel responde al PRI por acusaciones contra Morena: ‘representan el entreguismo’

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a las acusaciones realizadas por su homólogo del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y aseguró que los señalamientos contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación son parte de una “campaña permanente contra la soberanía nacional”.

A través de la red social X, la morenista acusó a “Alito” Moreno de promover una intervención extranjera, luego de que el priista solicitó al gobierno de Estados Unidos declarar a Morena como “narcopartido” y “organización terrorista” por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“La mafia del poder, encabezada por Alejandro Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres”, escribió.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. ı Foto: Captura de video

Ariadna Montiel sostuvo que las acciones del PRI representan “una solicitud disfrazada de intervención extranjera”, lo que, afirmó, evidencia la desesperación de la oposición.

“Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional”, agregó, y consideró que el PRI se encuentra en “el basurero de la historia”.

Por separado, Alejandro Moreno cuestionó la respuesta de Ariadna Montiel, a quien acusó de dirigir un “narcopartido” que, además, describió como “la muerte, la mafia, la corrupción y la destrucción de México”.

“Dices que Morena es el partido más votado de la historia. Con la operación de los cárteles del crimen organizado metida en las campañas, con las balas marcando territorios y con candidatos y equipos opositores amenazados, asesinados o secuestrados, cualquiera presume cifras", escribió en su cuenta de X.

El líder del PRI también aseguró que en Morena “le tienen terror” a la justicia de Estados Unidos, luego de que la semana pasada el Departamento de Justicia reveló una acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve mexicanos, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.

“Se les viene la noche encima ahora que el mundo está mirando con lupa y señalando con nombre y apellido a los narcopolíticos de Morena vinculados con el crimen organizado", concluyó.

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cehr