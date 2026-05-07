› Se mantiene organigrama

Nos hacen ver que convertirse en gobernadora interina de un estado como Sinaloa no debe verse necesariamente como un privilegio para Yeraldine Bonilla, a juzgar, de entrada, por la violencia desatada por la pugna entre grupos criminales y también porque se trata de asumir la responsabilidad de elegir entre continuar la gestión que deja inconclusa su exjefe, el gobernador con licencia, o reestructurar todo el gobierno. En este sentido, nos dicen, lo que se ha visto en sus primeros días al frente, más que voluntad de hacer cambios en la administración estatal, es la necesidad de mantenerla a flote, lo que explica que se conserve intacto el organigrama, con ajustes que sólo se hicieron para reemplazar su propia ausencia en la Secretaría de Gobierno. Incluso en el Sistema DIF estatal, Yeraldine decidió ratificar a la hija del mandatario con licencia, Eneyda Rocha, como titular. “Desde un principio lo señalé: en esta administración solamente se realizaron dos cambios y no habrá más movimientos dentro del Gobierno del estado”, declaró Bonilla.