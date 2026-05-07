Le ponen tache a Taddei

Y fueron dos consejeras del INE las que ahora le pusieron tache a la presidenta de ese órgano en el vendaval de designaciones que hizo en cargos directivos del instituto. Y es que Rita López y Carla Humphrey, se ha informado, le señalaron a Guadalupe Taddei una omisión relevante en la que incurrió al realizar dichos nombramientos: no cuidó la paridad. Y por eso decidieron presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al que le piden echar abajo las designaciones. Es sabido que de 10 realizadas, en nueve casos fue de hombres y sólo se eligió a una mujer. “Esta regresión fáctica demuestra que no estamos ante una inobservancia aislada de la norma, sino frente a una política sistemática encaminada a monopolizar el órgano ejecutivo supremo del Instituto en favor de un solo género”, han advertido las consejeras. Es conocido el antecedente de que nunca cayó bien la reforma legal que relegó a los integrantes del consejo de la posibilidad de participar en las tareas de designación. El asunto ahora está en el terreno de los magistrados electorales. Pendientes.