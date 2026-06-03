‘Buscas seguir marcando la agenda desde las sombras’, dice ‘Alito’ Moreno a AMLO tras carta.

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de intentar mantener influencia sobre la vida pública del país, después de concluir su mandato, al asegurar que busca seguir interviniendo en la agenda nacional "desde las sombras“.

El dirigente priista sostuvo que las recientes expresiones del exmandatario responden a un intento por conservar poder político y evadir responsabilidades por los resultados de su gobierno.

“Tu carta no es un acto de valentía. Es un intento desesperado de seguir marcando la agenda desde las sombras. Eres un cobarde”, afirmó “Alito” Moreno en un mensaje difundido en redes sociales.

López Obrador pretende proyectarse como una figura de relevancia internacional: Alejandro Moreno

El líder nacional del PRI señaló que López Obrador pretende proyectarse como una figura de relevancia internacional, pese a que, dijo, durante su administración se profundizaron la violencia, la polarización política y el debilitamiento institucional.

“Hoy intentas presentarte como estadista internacional, pero durante seis años polarizaste, dividiste y debilitaste instituciones. Perseguiste, amenazaste y amedrentaste a opositores”, sostuvo.

Moreno Cárdenas también responsabilizó al exmandatario de haber permitido el fortalecimiento de los grupos criminales durante su sexenio y aseguró que carece de autoridad moral para emitir posicionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

A ti, @lopezobrador_, te lo digo directo: Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda. Un cínico, corrupto y sinvergüenza que decidió abrirle la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. Te aliaste con ellos para llegar… pic.twitter.com/ysL1ohDyXT — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 4, 2026

“Alito” Moreno acusa a AMLO de querer mantener presencia política

Asimismo, acusó a López Obrador de utilizar el debate público para mantener presencia política tras dejar la Presidencia de la República y reiteró que, a su juicio, deberá responder por las consecuencias de las decisiones tomadas durante su gobierno.

“Aunque te escondas (...) detrás de cartas, el juicio de la historia y el de la ley te van a alcanzar porque el daño que hiciste tiene tu nombre, tiene tus cifras y tiene tus víctimas”, expresó “Alito” Moreno.

El dirigente priista concluyó su posicionamiento con nuevas críticas hacia Morena y la familia del exmandatario, al advertir que la oposición continuará señalando presuntas responsabilidades políticas y legales de quienes integraron el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI ı Foto: Cuartoscuro

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JVR