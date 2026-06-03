AMLO critica cambio de actitud de Trump con México; acusa presión política desde EU

AMLO critica cambio de actitud de Trump con México y respalda a Claudia Sheinbaum

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó de forma directa a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la tensión que existe en la relación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En una carta publicada en redes sociales, defendió el manejo de la mandataria frente a las presiones de Estados Unidos y cuestionó el cambio de actitud del presidente de Estados Unidos hacia el país.

“Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté”, escribió AMLO.

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó de forma directa a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo,. ı Foto: larazondemexico

‘Están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición en México’, afirma López Obrador

La misiva, titulada “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”, plantea una defensa directa de la jefa del Ejecutivo mexicano en medio de tensiones bilaterales por migración, seguridad y narcotráfico.

Con ese posicionamiento, López Obrador colocó a Sheinbaum como el punto de contraste frente a la actitud actual de Washington. El exmandatario afirmó que la Presidenta “ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa”, al descartar que el tono de la relación con Estados Unidos responda a una falla del gobierno mexicano.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

AMLO señaló que funcionarios de Estados Unidos buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha, con el propósito de recuperar influencia sobre el gobierno federal.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”, escribió el expresidente de México en una carta publicada en la red social X.

También, afirmó que esa ofensiva no responde a una estrategia real para atender la crisis de consumo de drogas en ese país, sino a un intento de trasladar la responsabilidad por los problemas internos de la sociedad estadounidense.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump: AMLO

Sobre Donald Trump, AMLO marcó una diferencia entre el presidente que trató durante su sexenio y el actual mandatario. El tabasqueño señaló que, durante su administración, ambos gobiernos resolvieron diferencias mediante diálogo y sin romper la relación bilateral.

A partir de esa comparación, el ex jefe del Ejecutivo enumeró episodios de cooperación con Washington. Mencionó la firma del nuevo tratado comercial, el respeto a la soberanía energética mexicana, la ausencia de nuevos cobros a remesas, el apoyo durante la pandemia de COVID-19 y el manejo del caso del general Salvador Cienfuegos.

El presidente Donald Trump y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el 8 de julio de 2020, en Washington ı Foto: larazondemexico

López Obrador también recordó que Trump consultó en una ocasión si debía clasificar a los narcotraficantes como terroristas. Según su relato, le recomendó no hacerlo y al día siguiente el mandatario estadounidense descartó esa medida.

Al final, AMLO atribuyó el cambio del mandatario estadounidense a sus asesores y expresó su deseo de que el mandatario estadounidense rectifique.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, escribió como cierre de la carta.

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JVR