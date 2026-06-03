México y Canadá, con intención de renovar el T-MEC por 16 años

El Gobierno mexicano y el canadiense notificaron formalmente a Estados Unidos su intención de extender por 16 años más el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que deberá revisarse el 1° de julio; no obstante, la administración estadounidense no ha fijado ninguna postura al respecto.

De acuerdo con las partes, la decisión se fundamentó en que, durante casi seis años, el acuerdo comercial ha beneficiado a la región de Norteamérica.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), destacó que el lunes envió una carta a sus homólogos estadounidense y canadiense con las consideraciones para la revisión conjunta del T-MEC, a un mes , exactamente del 1° de julio, fecha clave para que se lleve a cabo la revisión trilateral, tal como lo mandata el capítulo 34.7 del tratado comercial.

1.6 billones de dólares es el comercio trilateral bajo el T-MEC

“Evidentemente ya lo hicimos también, es decir, México está en la intención, en la postura de que hay que extender el tratado. Va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años”, añadió.

En la misiva que envió el titular de la SE a sus homólogos, destacó que de acuerdo con el artículo 34.7 del T-MEC cada país puede proporcionar recomendaciones, al menos 30 días antes de que se realice la revisión conjunta, y en ese sentido, para México es importante avanzar en los temas de interés; además, ya presentó dos propuestas de trabajo para fortalecer la integración económica de la región y reducir la dependencia de importaciones asiáticas en sectores estratégicos.

En el documento, la SE planteó que tras realizar consultas públicas, foros sectoriales y estatales entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre del año pasado, se determinó que hay una “percepción positiva” sobre el acuerdo comercial y que éste es necesario para la estabilidad económica de la región al otorgar certeza jurídica; además de ser “un motor” para la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).

Asimismo, los sectores que fueron consultados señalaron que el T-MEC debe ser extendido porque éste ha otorgado ventajas a los países miembros, y exhortaron a que se preserve el libre comercio y se eliminen los aranceles sectoriales que impuso Estados Unidos a importaciones como el acero, aluminio, cobre y vehículos.

“A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. Sin embargo, continuar este crecimiento económico sólo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado. Por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones”, indicó la carta.

Por su parte, Dominic LeBlanc, ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales de Canadá, envió una carta a Marcelo Ebrard Casaubón, y a Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para notificar que su país desea renovar el T-MEC, antes del 1° de julio.

El Dato: Si el acuerdo no es renovado en 2026, habrá revisiones anuales por 10 años. En cualquier momento, las tres partes pueden acordar renovar el tratado por 16 años más.

En su carta dijo que el T-MEC ha beneficiado a los tres países y a la economía de Norteamérica, y aunque reconoció que sus socios comerciales pueden pedir cambios, sostuvo que es necesario que se llegue a una negociación respecto a los aranceles que la administración de Donald Trump le ha impuesto a las importaciones de acero, aluminio y de madera procedentes de su país.

“El proceso de revisión conjunta nos brinda la oportunidad de revisar el Acuerdo para evaluar si hay formas de reforzarlo y considerar dónde pueden ser necesarias mejoras para adaptarnos a las condiciones económicas cambiantes”, indicó la carta.

También, ayer, el ministro Dominic LeBlanc se reunió con Jamieson Greer. El encuentro sucedió días después de que iniciaron las rondas bilaterales formales entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC.

El ministro canadiense señaló que la conversación con su homólogo fue positiva y que seguramente hablarían o se reunirían la próxima semana; además, no realizó comentarios sobre cuándo comenzarían las rondas formales entre ambos países.

FRENTE COMÚN ı Foto: Especial

Por su parte, el primer ministro, Mark Carney, señaló que Estados Unidos tiene alrededor de 30 disputas comerciales con Canadá y con México son alrededor de 60, y en ese sentido, se busca una alianza con el gobierno de Donald Trump en áreas estratégicas.

México y Estados Unidos iniciaron la semana pasada la primera ronda bilateral formal para la revisión del T-MEC, e incluso, ya pactaron una segunda que se realizará el 16 de junio en Washington y una tercera, en la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, pero hasta ahora no se ha anunciado la intención de incluir a Canadá y realizar, al menos, el primer encuentro entre los tres gobiernos.

Por su parte, Ebrard Casaubón dijo el lunes que México ha pedido que Canadá se integre los más pronto a las conversaciones, pero todo dependerá de las reuniones que tenga Ottawa con Washington y, probablemente, después de la segunda ronda bilateral que se realizará el próximo 16 de junio, se tenga una respuesta clara.