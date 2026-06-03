Mullin destaca cambio en cooperación de México bajo gobierno de Sheinbaum

El gobierno de Claudia Sheinbaum recibió un reconocimiento del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien afirmó ante legisladores que la cooperación mexicana en seguridad aumentó respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una audiencia en el senado sobre la solicitud presupuestal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para el siguiente año, el funcionario estadounidense sostuvo que la colaboración bilateral registra un cambio favorable, aunque México mantiene una postura firme sobre su soberanía.

“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, dijo Mullin ante el panel de la Cámara de Representantes.

🔴Markwayne Mullin destacó la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con EU y afirmó que ha incrementado en contraste con la administración de AMLO.



“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración… pic.twitter.com/Uj13fCTRCD — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

La declaración ocurre mientras Washington revisa recursos para seguridad fronteriza, control migratorio y obras en la frontera con México. En ese contexto, el secretario detalló avances del muro impulsado por la administración de Donald Trump entre ambos países.

Según Mullin, la primera capa de la barrera, llamada “muro primario”, quedará concluida para estas fechas del próximo año. En algunos tramos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) construye una segunda estructura para obligar a las personas que intenten cruzar a superar dos niveles físicos de contención.

Esa segunda capa, conocida como “muro secundario”, terminará en el verano de 2028, de acuerdo con lo expuesto por el titular del DHS durante su comparecencia. El Departamento de Seguridad Nacional recibió 46 mil millones de dólares del Congreso el verano pasado para concluir la barrera a lo largo de la frontera, desde San Diego hasta el Golfo de México.

Bajo el plan descrito por Mullin, la mayor parte del límite fronterizo tendrá protección física. Sin embargo, la CBP contempla que unos 860 kilómetros, de zonas remotas y de difícil acceso operen sólo con tecnología de detección.

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MSL