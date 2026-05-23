Fija CSP límites de colaboración a Estados Unidos

EN LA REUNIÓN que sostuvo ayer con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, la Presidenta Claudia Sheinbaum fijó que los límites para la colaboración entre ambos países también están marcados por lo que determinan las leyes y la Constitución mexicana.

Al exponer un balance de este encuentro realizado en Palacio Nacional el jueves, la mandataria federal dijo que expuso al funcionario norteamericano que el marco normativo del país no permite que haya un trabajo conjunto directo entre ambos gobiernos en un mismo territorio.

“Y también yo le dije con toda transparencia lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución: Cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco. Que las operaciones conjuntas en territorio, pues esas no nos lo permiten nuestras Leyes ni la Constitución, que la colaboración tiene que ser en otro marco”, resaltó durante su conferencia matutina.

Consideró que fue una “buena reunión” en la que coincidieron en mantener la colaboración bajo el entendimiento al que se llegó en septiembre del año pasado, en donde ambas administraciones tengan claro que se debe mantener una coordinación sin tintes de subordinación.

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“Quedó muy claro en la reunión —o por lo menos eso fue lo que nos planteamos— es —y quedó muy claro—: que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación; que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, dijo.

Una de las consideraciones hechas por el Gobierno mexicano es que estas reuniones se lleven a cabo con mayor frecuencia para evitar malentendidos.

“Yo le planteé que, porqué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad, se hacen más seguido para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y a partir de ahí se siga trabajando en la colaboración”, comentó.