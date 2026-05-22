Ley y Constitución son límite en colaboración conjunta, plantea Sheinbaum a EU en reunión con Mullin

En la reunión que sostuvo ayer con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, la Presidenta Claudia Sheinbaum fijó que los límites para la colaboración entre ambos países también están marcados por lo que determinan las leyes y la Constitución mexicana.

Al exponer un balance de este encuentro realizado en Palacio Nacional este jueves, Claudia Sheinbaum dijo que expuso a Marwayne Mullin que el marco normativo del país no permite que haya un trabajo conjunto entre ambos gobiernos en un mismo territorio.

“También yo le dije con toda transparencia pues lo que son nuestras leyes y nuestra constitución. situación. Entonces, cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco, que las operaciones conjuntas en territorio, pues esas no nos lo permiten nuestras leyes ni la Constitución. Que la colaboración tiene que ser en otro marco”, resaltó Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum consideró que fue una “buena reunión” en la que coincidieron en mantener la colaboración bajo el entendimiento al que se llegó en septiembre del año pasado, en donde ambas administraciones tengan claro que se debe mantener una coordinación sin tintes de subordinación.

“Quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, y quedó muy claro, que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación. Que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, dijo Claudia Sheinbaum.

Una de las consideraciones hechas por el Gobierno mexicano es que estas reuniones se lleven a cabo con mayor frecuencia para evitar malentendidos.

Uno de los puntos acordados es que se repetirá el encuentro el próximo mes.

“Yo le planteé que, por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad, se hacen más seguido para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración”, comentó Claudia Sheinbaum.

Visita de Carter, ‘zar antidrogas’ se pospone a junio

Claudia Sheinbaum especificó que la reunión con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, se llevará a cabo el mes próximo.

Claudia Sheinbaum reiteró que el encuentro que se tenía previsto para la siguiente semana se pospuso por temas de agenda y descartó que se tratara de una negativa de la funcionaria norteamericana a visitar México.

“Se pospone para junio, creo, cuando venga el equipo de seguridad. No fue un tema de agenda, no fue un tema de que no quiera venir, sino un tema de agenda y se está buscando el mejor momento”, aseguró Claudia Sheinbaum.

Confirmó que se mantiene en pie la visita de Jamieson Greer, representante comercial de EU, para iniciar con las conversaciones rumbo a la revisión del TMEC.

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FGR