Visión injerencista de EU no es de hoy y la rechazamos: Sheinbaum sobre acusación vs Raúl Castro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló a Estados Unidos de siempre haberse manejado con intenciones injerencistas y utilizar el tema del trasiego de drogas como un pretexto para ello, con relación a la reciente acusación que dicho gobierno fincó contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que el Gobierno de Donald Trump decidiera fincar cargos contra Castro por el derribo de dos aviones ocurrido hace tres décadas.

“Ha habido histórica una visión injerencista de los estados No es de ahora… es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. El caso de Cuba ocurrió hace 30 años. Imagínense. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, cuestionó Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que cuando el bolivariano Evo Morales se postuló a inicios del siglo también fue acusado por Estados Unidos de estar vinculado al narcotráfico por ser dirigente indígena de una zona dedicada a la producción de la hoja de coca.

Al citar fragmentos de un libro de Miguel de la Madrid, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que cuando habló de la relación con el gobierno estadounidense mencionó que éste “siempre ha usado el tema del narcotráfico como pretexto para injerencia”.

Frente a este señalamiento, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la postura de méxico es la de tener clara la postura estadounidense y mantener la relación de colaboración en lo que sea posible nada más.

“Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como país, como gobierno, tener claro eso y al mismo tiempo colaborar con ellos en donde podamos colaborar, porque no queremos pelea con ellos. Y hasta ahora en muchas áreas han sido respetuosos. Y además creo que son ciertos sectores”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo es Palacio Nacional.

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FGR