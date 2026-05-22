Rubio llama a Castro “fugitivo”; Cuba alista marcha en La Habana

MIGUEL Díaz-Canel y Raúl Castro en el mitin del Primero de mayo en La Habana, en una foto de archivo

La tensión entre Estados Unidos y Cuba escaló a uno de sus puntos más delicados de los últimos años luego de que Washington formalizara cargos criminales contra el expresidente Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, hecho en el que murieron cuatro aviadores.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció el tono al referirse al exmandatario cubano como un “fugitivo” y evitó precisar si la Administración de Donald Trump contempla medidas para ejecutar una eventual captura.

El Dato: La Casa Blanca aseguró que el gobierno de Cuba debe decidir si da o no un giro hacia Washington y subrayó que su destino “está en sus propias manos”.

“No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la justicia estadounidense”, declaró Rubio en Miami antes de partir rumbo a Suecia e India para reuniones diplomáticas.

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El funcionario aseguró que las pruebas son concluyentes y sostuvo que Raúl Castro “admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden de derribar aviones civiles”, en referencia a una grabación de junio de 1996 que forma parte central del expediente judicial abierto en su contra.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus predecesores habían considerado intervenir en Cuba durante décadas, pero que “parece que seré yo quien lo haga”. “Otros presidentes han estado considerando esto durante 50 o 60 años, haciendo algo al respecto”, dijo a periodistas cuando le preguntaron sobre Cuba “Y parece que seré yo quien lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo”.

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RESPUESTA INMEDIATA. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez rechazó de manera tajante las acusaciones y culpó a Marco Rubio de falsear información con la intención de justificar una agresión militar. “Conoce bien el Secretario de Estado que el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, del que ha sido artífice con ensañamiento, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba”, afirmó.

Bruno Rodríguez sostuvo que Washington incrementó de forma deliberada la presión económica y energética contra la isla con el propósito de provocar desesperación social y colapso interno, al tiempo que reiteró que es falso considerar a Cuba como patrocinador del terrorismo.

En esa misma línea, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la imputación como una agresión política sin sustento jurídico y aseguró que el país responderá de forma institucional y popular. “No se irrespeta a los héroes de la patria.

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No se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba”, escribió en redes sociales al convocar al acto de respaldo programado en la Tribuna Antiimperialista de La Habana.

El mandatario elevó aún más el tono al señalar que “el general del Ejército es Cuba y a Cuba se respeta”, en referencia directa a Raúl Castro, figura central del poder político cubano y aún influyente dentro del Partido Comunista.

La movilización convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y organizaciones oficialistas busca proyectar músculo político interno y cerrar filas alrededor del exlíder revolucionario, quien podría incluso acudir personalmente al acto pese a sus 94 años.

PRESIÓN MILITAR. Mientras tanto, el Ejército de EU confirmó desde Fuerte Buchanan, en Puerto Rico, el despliegue de cientos de militares de una unidad de ingeniería hacia una misión cuya naturaleza no fue revelada.

“Cada movimiento de una unidad militar es una sincronización precisa entre transporte terrestre, marítimo y aéreo. Nuestra misión es que nuestros militares lleguen a tiempo a cumplir su misión, con todo lo necesario, sin margen de error”, señaló Luisa Segarra, coordinadora de movimientos de la instalación.

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Aunque el Pentágono no vinculó oficialmente la movilización con la crisis cubana, el anuncio coincidió con el desplazamiento del portaviones nuclear Nimitz hacia aguas del Caribe.

En ese sentido, Donald Trump negó que la maniobra tenga fines intimidatorios. “No, en absoluto”, respondió desde el Despacho Oval al ser cuestionado sobre una eventual operación de presión contra La Habana.

El republicano insistió en que su administración mantiene disposición al diálogo y aseguró que desea ayudar al pueblo cubano por razones humanitarias, aunque insistió en describir a la isla como un “país fallido”.

En tanto, Marco Rubio, sin embargo, dejó abierta la puerta a otro tipo de acciones al advertir que, si existiera una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense, el presidente “no sólo tiene el derecho, sino también la obligación de hacer frente a esa amenaza”.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que Cuba representa un asunto estratégico por su cercanía geográfica y por el potencial impacto migratorio y de inestabilidad regional.

También reconoció que las posibilidades de un entendimiento político con el actual liderazgo cubano son reducidas. “La preferencia del presidente es siempre un acuerdo negociado y pacífico. Eso sigue siendo nuestra preferencia. En cuanto a Cuba, voy a ser sincero, la probabilidad de que eso ocurra no es muy alta”, dijo.

En tanto Rusia y China condenaron las ofensiva de Washington, al abusar de sus mecanismos legales.

Así, el proceso judicial contra Raúl Castro se convirtió en mucho más que un expediente histórico. Hoy es el eje de una disputa geopolítica que reabre viejas heridas de la Guerra Fría, sacude el equilibrio del Caribe y coloca nuevamente a Cuba en el centro de una confrontación cuyo desenlace permanece incierto.