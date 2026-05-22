ONU en EU condena vejación israelí

Activistas de la Flotilla Global Sumud, en el aeropuerto de Estambul, ayer.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, condenó ayer las acciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, tras la difusión de un video en el que humilla a activistas de la flotilla Global Sumud, interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales que se dirigía hacia Gaza.

Mike Huckabee, cercano aliado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de “despreciables” los actos del funcionario ultraderechista y afirmó que “traicionó la dignidad de su nación”. Aunque minimizó la flotilla como un “truco publicitario”, subrayó que la reacción del ministro provocó indignación internacional y críticas dentro del propio gobierno israelí. En las imágenes, Ben Gvir aparece ondeando una bandera israelí mientras camina entre activistas esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, rodeados por agentes armados y con el himno nacional sonando de fondo.

El Ministerio de Exteriores informó que los cerca de 430 activistas extranjeros detenidos ya fueron deportados, en su mayoría mediante vuelos fletados por Turquía.

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La flotilla anunció acciones legales en siete países, entre ellos España y Francia, contra funcionarios israelíes por presuntos abusos durante la operación.

Además, denunció violencia física y sexual sistemática, así como condiciones de detención que su equipo jurídico considera equiparables a tortura.