En seguridad, “colaboración con respeto”

Tras una reunión que se extendió por alrededor de dos horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, acordaron que ambos países mantendrán la colaboración.

La mandataria federal recibió ayer al funcionario estadounidense en Palacio Nacional para abordar los trabajos de seguridad que se llevan a cabo en ambos lados de la frontera.

Al término del encuentro, compartió en redes sociales y sin mayores detalles que se coincidió en seguir adelante con la cooperación, siempre y cuando se actúe en el marco del respeto a cada territorio.

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El Dato: La visita de Markwayne Mullin ocurre días después de que Estados Unidos acusara a 10 funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.

“Recibimos en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, dijo.

Uno de los asistentes a la reunión fue Roberto Lazzeri, quien apenas este 20 de mayo recibió el beneplácito de Estados Unidos para ser el embajador de México en aquella nación.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum estuvo centrada en grupos del crimen organizado, tráfico de personas, migración irregular y control fronterizo.

Todos temas prioritarios dentro de la agenda bilateral que Washington busca reforzar con nuestro país.

Señaló que la conversación abordó “prioridades clave” para su país, entre ellas el fortalecimiento de los esfuerzos mexicanos contra “narcoterroristas” contra los que ambos deben mantener avances contra esas redes criminales.

También habló de reforzar compromisos operativos para la frontera común y prevenir la migración ilegal.

“Hemos logrado una seguridad fronteriza histórica en Estados Unidos”, escribió Mullin en sus redes sociales, al defender que las alianzas sólidas y la coordinación continua son clave para “hacer a América segura de nuevo”.

Reunión de trabajo entre los gobiernos de México y EU, ayer. ı Foto: Especial

La Cancillería mexicana reportó que la colaboración entre ambos países ha contribuido a una reducción del 90 por ciento en los encuentros con personas migrantes en situación irregular en la frontera sur de Estados Unidos entre octubre de 2024 y mayo de 2026. También acudió Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Del lado mexicano estuvieron los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón.

Además, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrado por los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales.

La reunión programada para este lunes entre la Presidenta y Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se ha cancelado. El canciller Roberto Velasco le comunicó a la mandataria mexicana que no pudo reunirse con la “zarina antidrogas” debido a conflictos de agenda.

“Roberto me dijo ayer que tal vez Sara Carter no venga el lunes y que la reunión se pospondría por cuestiones de agenda”, informó Sheinbaum Pardo.